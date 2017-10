Von Jacques Ganser



In vielen Gemeinden und Parteizentralen sorgt das aktuelle "Wahlgeschachere" für Kritik und Gefühlsausbrüche. Bürgermeister, welche abgesetzt werden, obwohl sie die meisten Stimmen erhalten, Koalitionen, die trotz Bestätigung durch den Wähler zerbrechen und Viererbündnisse gegen die stärkste Partei. Ist das noch demokratisch? Die demokratischen Regeln lassen Spielraum für all diese Möglichkeiten. Was zählt, ist die Mehrheit die man politisch zustande bringt.

Innenminister Dan Kersch hat diese Entwicklung nun aber auf Facebook scharf kritisiert. Dem demokratischen Wettbewerb würde mit solchen Aktionen ein Bärendienst erwiesen. Kersch kündigt an, er denke über ein Gesetz nach, welches "Machenschaften" wie jenen in Schüttringen ein Ende setzen würde. Er werde noch an diesem Mittwoch im Parlament sämtliche Parteien anschreiben und das Gespräch suchen. Laut Kersch wolle er einen überparteilichen Konsens suchen. Wie der aussehen soll, ist aber noch unklar.



Inzwischen hat die CSV auf das Schreiben des Innenministers reagiert. Man verstehe seine Nervosität angesichts der Wahlniederlage, insbesondere in Monnerich. Die direkte Einmischung des Ministers in die Koalitionsverhandlungen in Monnerich sei aber bedenklich. Die CSV spricht sich denn auch entschieden gegen dieses iherre Meinung nach "seltsame Demokratieverständnis" aus und erinnert daran, dass zum Selbstverständnis einer Partei gehöre, das Wählervotum zu respektieren.