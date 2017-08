(mig) - Edy Mertens, seit 2011 Bürgermeister der Gemeinde Ulflingen und seit 2013 DP-Abgeordneter in der Chamber, startet in seiner Gemeinde als Spitzenkandidat in die Kommunalwahlen. Allerdings nicht mit einer DP-Liste, sondern mit der "Ëlwenter Biergerlëscht". Unter den Kandidaten sind auch die beiden Ratsmitglieder Norbert Breuskin und Sonia Siebenaller-Aubart.

Bei den Kommunalwahlen 2011 zählte Ulflingen weniger als 3.000 Einwohner, galt also als Majorzgemeinde. Inzwischen ist die Zahl der Einwohner auf knapp über 3.000 angestiegen.



Am 8. Oktober wird demnach nach dem Proporzwahlrecht gewählt. In der Regel stellen die Parteien Kandidatenlisten auf. Doch in Ulflingen ist es offenbar nicht gelungen, eine vollständige DP-Liste aufzustellen.



Neben der "Ëlwenter Biergerlëscht" geht noch die CSV mit elf Kandidaten an den Start. Auf der CSV-Liste befinden sich sieben aktuelle Gemeinderatsmitglieder.



Am 8. Oktober wählen die Einwohner elf kommunale Vertreter. Derzeit zählt der Gemeinderat neun Mitglieder.