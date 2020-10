Das Gemeindesyndikat Syvicol präsentiert Umfrage zu den Befindlichkeiten der 102 Kommunen. Diese wollen von ihrem Dachverband stärker eingebunden werden.

Gemeinden fordern mehr Mitsprache

Der Syvicol präsentierte am Montag die Ergebnisse einer im Juni und Juli dieses Jahres durchgeführten Studie, die das Verhältnis zwischen dem Dachverband der Gemeinden und seinen Mitgliedern untersucht. Dafür wurden alle 1.120 gewählten Mandatsträger der 102 luxemburgischen Gemeinden dazu aufgefordert, an der Umfrage teilzunehmen, um ihre Ansichten und Forderungen äußern zu können.

Obwohl nur rund 35 Prozent der angeschriebenen Personen an der Umfrage teilgenommen haben, sprachen sowohl Syvicol-Präsident Emile Eicher als auch Carlo Kissen vom Marktforschungsinstitut Quest von einem sehr respektablen Wert. Vor allem die aktuell durch die Coronapandemie bedingten Einschränkungen hätten einen näheren und direkteren Austausch mit den Mitgliedern unmöglich gemacht. Dennoch habe man zumindest aus jeder der insgesamt 102 Gemeinden jeweils mindestens eine Rückmeldung erhalten.

Transparent und kommunikativ

Aus den veröffentlichten Ergebnissen geht unter anderem hervor, dass sich rund drei Viertel der Befragten gut oder sehr gut über die Arbeit des Syvicols informiert fühlen. 25 Prozent gaben jedoch an, nicht oder nur sehr wenig informiert zu sein. Ein Wert, bei dem es noch Luft nach oben gebe, so Kissen. So sei jedoch auch ein Unterschied in Abhängigkeit der Funktion zu erkennen; Bürgermeister und Schöffen sind im Schnitt besser informiert als die restlichen Gemeinderatsmitglieder. Gleichzeitig gaben über 80 Prozent der Befragten an, dass die Informationen klar und verständlich seien.

Zufrieden zeigten sich die Verantwortlichen mit dem Umstand, dass über 70 Prozent der Mitglieder das Syndikat als transparent und kommunikativ beschrieben. Jedoch bemängelten fast 30 Prozent der Befragten die fehlende Nähe zwischen dem Syvicol und seinen Mitglieder. Dies sei eine Schwachstelle, die es zu verbessern gelte, so Kissen weiter.

Ein weiteres Ergebnis der Umfrage: Die Mitglieder wünschen sich verbesserte Angebote im Bereich der Weiterbildung. So gaben beispielsweise rund neun von zehn Befragten an, ihr Wissen über aktuelle Gesetzgebungsverfahren, die die Gemeinden betreffen, vertiefen zu wollen. Ein Weiterbildungsprogramm sei demnach auch in Ausarbeitung, so die Verantwortlichen. Zudem wünschen sich die politischen Mandatsträger auf kommunaler Ebene einen verbesserten Austausch zwischen den Gemeinden auf Basis einer elektronischen Plattform oder in gemeinsamen Workshops.

Wohnungsproblematik als größte Herausforderung

Auf die Frage, worin die Mitglieder die primäre Aufgabe des Syvicols sehen, antworteten über 80 Prozent, dass die Vertretung und Verteidigung der kommunalen Interessen auf nationalem Niveau die oberste Mission sei. An zweiter Stelle folgt die Weiterbildung und das Informieren der Mitglieder. In Bezug auf die zukünftigen Herausforderungen steht die Koordination gemeinsamer Maßnahmen zwischen den Gemeinden an erster Stelle. Die Bewältigung der Coronakrise habe die Notwendigkeit des gemeinsamen Handelns nochmals unterstrichen. Auch die gemeinsame Beratung unter den Gemeinden genießt bei den Beteiligten einen hohen Stellenwert.

Was die Zukunftsherausforderungen anbelangt, steht die Wohnungsproblematik an erster Stelle, gefolgt von der Mobilität und der Vereinfachung des Verwaltungsaufwandes. Auch die kommunalen Finanzen, welche durch die im Zuge der Coronakrise eingebrochenen Einnahmen und gestiegen Ausgaben in Mitleidenschaft gezogen wurden, sehen die Mitglieder als wichtige Herausforderung, bei der sie sich Unterstützung vom Dachverband der Gemeinden wünschen.

Gemeinden: Hoffen auf staatliche Hilfe Das Gemeindesyndikat Syvicol will ein Treffen mit Premier Xavier Bettel und mehreren anderen Ministern beantragen, um eine finanzielle Unterstützung des Staates für die Kommunen auszuloten.

Zur Diskussion über die Abschaffung der Doppelmandate auf kommunaler und nationaler Ebene verwies die Vizepräsidentin des Syvicol, Lydie Polfer, auf die Wichtigkeit, die diese für die Kooperation zwischen Gemeinden und Parlament hätten. Sollten diese Doppelmandate wegbrechen, bräuchte es ein neues institutionalisiertes Instrument, um die Belange der Gemeinden auf Landesebene äußern zu können. „Das Parlament muss ein offenes Ohr für die Gemeinden haben.“

