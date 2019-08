Gelebte Werte

Bräuche vereinen und wirken gemeinschaftsbildend.

Brauchtum, das klingt irgendwie so nach gestern, nicht wahr? Was wir heute Brauch nennen, ist in der Regel eine rituelle, eine festgelegte, gemeinsame und verbindliche Form der Erinnerung, des Festes, der Geselligkeit. Bräuche sind Ausdruck der Tradition. Sie dienen ihrer Erhaltung und Weitergabe sowie dem inneren Zusammenhalt der Gesellschaft. Somit ist der Brauch vor allem eine soziale Handlung.

Luxemburg hat seit Menschengedenken eine Vielfalt an Bräuchen, Brauchtümern, Sitten und Traditionen ...