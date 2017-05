Von Christoph Bumb



Ein Treffen zwischen Regierungsvertretern, das sogar für Insider des politischen Betriebs "geheim" ist, findet nicht alle Tage statt. Am 24. April, also vor drei Wochen, kam es zu einem solchen Treffen. Damals weilte der stellvertretende britische Brexit-Minister David Jones - nicht zu verwechseln mit Brexit-Minister David Davis - in Luxemburg. Auf dem Programm des bisher öffentlich nicht bekannten Besuchs des Briten stand unter anderem eine Unterredung mit Finanzminister Pierre Gramegna (DP), Abgeordneten der im Parlament vertretenen Parteien und Vertretern des luxemburgischen Finanzplatzes. Dies geht aus Informationen des "Luxemburger Wort" hervor.



Das Brisante dabei: Das Treffen stand nicht im offiziellen Regierungskalender und war auch einigen politischen Insidern nicht bekannt. Und es wurde bisher wohl nicht ohne Grund geheim gehalten bzw. nicht wie andere bilaterale Gespräche öffentlich kommuniziert. Denn eigentlich will die EU bei den Brexit-Verhandlungen mit einer Stimme sprechen. Alle 27 EU-Staaten, also auch Luxemburg, verwahren sich öffentlich explizit gegen Alleingänge. Keine bilateralen Vorverhandlungen, kein "cherry picking", lautet die offizielle Devise der luxemburgischen Regierung.



Bilaterale Gespräche vs. Einheit der EU-27



Ebenso brisant ist das Timing. Das Treffen fand wenige Tage vor dem EU-Gipfel statt, bei dem sich die europäischen Partner auf eine gemeinsame Strategie bei den anlaufenden Verhandlungen zu einem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU verständigten. Premierminister Xavier Bettel (DP) sagte am Rande dieses Gipfeltreffens: "Ich hoffe, dass die Einheit bleibt, weil Einheit unsere Stärke ist." Wenn jeder seine eigenen Interessen vertritt und einer gegen den anderen ausgespielt wird, gebe es am Ende nur Verlierer, so Bettel.



Auch die vom Europäischen Rat am 29. April 2017 einstimmig beschlossenen Leitlinien für die Brexit-Verhandlungen lassen in dieser Hinsicht keinen Interpretationsspielraum zu: "Die Verhandlungen gemäß Artikel 50 EUV werden transparent und über ein Gesamtpaket geführt. Während der gesamten Verhandlungen wird die Union ihre Einheit wahren und mit einer Stimme sprechen, um ein Ergebnis zu erzielen, das fair und gerecht für alle Mitgliedstaaten sowie im Interesse ihrer Bürgerinnen und Bürger ist", heißt es dort.



David Jones, Staatsminister und damit zweiter Mann im britischen "Department for Exiting the European Union", weilte Ende April für eine Reihe von "privaten Treffen" in Luxemburg.

Foto: Europäischer Rat

Und noch genauer: "Die Union wird mit einheitlichen Standpunkten in die Verhandlungen gehen und mit dem Vereinigten Königreich ausschließlich über die Kanäle verhandeln, die in diesen Leitlinien und in den Verhandlungsrichtlinien festgelegt sind." Um den Standpunkt der Union nicht zu untergraben, dürfe es "keine separaten Verhandlungen zwischen einzelnen Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich über Angelegenheiten geben, die den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Union betreffen".



Initiative für Treffen ging von britischer Seite aus



Es ist nicht bekannt, was genau der Inhalt der Gespräche zwischen Finanzminister Pierre Gramegna und dem Brexit-Unterhändler David Jones bei dem besagten Treffen war. Das Finanzministerium bestätigt auf Nachfrage des LW, dass es ein solches Treffen gab. "Auf Initiative des britischen Botschafters hat Pierre Gramegna am 24.4. David Jones in Luxemburg getroffen. Der Botschafter war ebenfalls anwesend. Inhalt des Gesprächs war ein Meinungsaustausch über die Situation nach dem Brexit und die anstehenden Verhandlungen", so ein Sprecher des Finanzministers.



Die Regierung pflege nicht erst seit dem Brexit einen regelmäßigen Dialog mit der britischen Regierung, heißt es weiter vom Finanzministerium. Vor der Annahme der gemeinsamen Richtlinien am 29. April hätten britische Regierungsvertreter "verstärkt den bilateralen Kontakt zu einer Reihe europäischer Regierungen gesucht, ohne dies medial aufzubereiten".

"Private Treffen" mit Politik und Finanzplatz-Lobby



Auch das "Department for Exiting the European Union" der britischen Regierung bestätigt das Treffen vom 24. April auf Nachfrage des LW. Der stellvertretende Minister für den Austritt aus der EU, David Jones, sei wegen der Teilnahme an einer Sitzung des Rats für Allgemeine Angelegenheiten am Dienstag, dem 25. April, in Luxemburg gewesen. Er habe seinen Aufenthalt für eine Reihe von "privaten Treffen" mit unterschiedlichen Gesprächspartnern genutzt, so eine Sprecherin des Staatsministers für den britischen EU-Austritt.



Diese "privaten Treffen" beinhalteten laut LW-Informationen neben einer Unterredung mit dem Finanzminister auch einen Meinungsaustausch mit luxemburgischen Abgeordneten, darunter der Vorsitzende der außenpolitischen Kommission Marc Angel (LSAP), Laurent Mosar (CSV), Viviane Loschetter, Claude Adam (Déi Gréng) und Fernand Kartheiser (ADR) sowie ein informelles Abendessen mit Politikern und Vertretern des luxemburgischen Finanzplatzes und der hiesigen Fondsindustrie.



Die Frage der möglichen politischen Wirkung dieser bisher der breiten Öffentlichkeit nicht bekannten Treffen im Zusammenhang mit den beginnenden Brexit-Verhandlungen wollten die Beteiligten indes nicht kommentieren.



