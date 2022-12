Die Regierung erfüllt der CGFP zu Weihnachten zwei große Wünsche. Die Staatsbeamtengewerkschaft ist in Feierlaune.

Vorständekonferenz der CGFP

Bewertungssystem fällt: CGFP feiert Verhandlungserfolg

Michèle GANTENBEIN Die Regierung erfüllt der CGFP zu Weihnachten zwei große Wünsche. Die Staatsbeamtengewerkschaft ist in Feierlaune.

Die Staatsbeamtengewerkschaft CGFP hat sich am vergangenen Freitag mit Beamtenminister Marc Hansen (DP) auf ein neues Gehaltsabkommen in Höhe von 130 Millionen Euro für die Jahre 2023 und 2024 geeinigt. Zudem hat sie nach mehreren Jahren endlich auch erreicht, dass das ungeliebte Bewertungssystem im öffentlichen Dienst ab dem 1. Januar 2023 abgeschafft wird. Mission erfüllt also. Entsprechend stolz und gelöst präsentierten sich die Verhandlungsführer Steve Heiliger (Generalsekretär) und Romain Wolff (Präsident) am Montagabend bei der 56. Vorstände-Konferenz im Parc Hôtel Alvisse vor knapp 300 Mitgliedern.

Steve Heiliger machte einen Rückblick auf das Jahr 2022, das anfangs noch durch Corona, seit dem 24. Februar aber vor allem durch den Ukraine-Krieg geprägt ist. Die CGFP habe Solidarität bewiesen, sagte Heiliger, und zusammen mit der Stiftung CGFP de Secours 100.000 Euro an die beiden Organisationen „SOS Villages d’Enfants Monde“ und „Médecins sans frontières“ gespendet, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

2022, das waren auch zwei schwierige Tripartite-Runden und zwei Abkommen mit Maßnahmen zur Abfederung der steigenden Inflation und Energiepreise. Die CGFP sei sehr vernünftig und verantwortungsvoll an die Sache herangegangen, meinte Heiliger. Bei der ersten Runde im März habe man erreicht, dass der Index unangetastet geblieben ist und Solidarität bewiesen, indem man Kompensierungszahlungen zugestimmt habe, die vor allem die unteren Gehaltsklassen entlasten.

7 Knapp 300 CGFP-Mitglieder hatten sich in Dommeldingen zur jährlichen Vorstände-Konferenz eingefunden. Foto: Marc Wilwert

Eine Luxemburger Erfolgsgeschichte

Heiliger verteidigte auch das zweite Abkommen und die darin enthaltene Deckelung der Energiepreise. Die Maßnahme sei zwar nicht sozial selektiv und deshalb kritisiert worden. „Durch selektive Maßnahmen aber wäre es mit Sicherheit nicht möglich gewesen, die Inflation in dem Maß zu bremsen“, erklärte Heiliger und wies auf die neuesten Statec-Prognosen hin, die auf eine dritte Index-Tranche für 2023 hindeuteten, „die die Betriebe vom Staat kompensiert bekommen“.

Der Index darf nicht infrage gestellt werden, weder in normalen Zeiten und schon gar nicht in Krisenzeiten. Steve Heiliger, CGFP-Generalsekretär

Sollte es 2023 zu einer weiteren Tripartite-Runde kommen, werde die CGFP weiter am Index-Mechanismus festhalten. Trotz oder gerade wegen des Index habe Luxemburg in den vergangenen 45 Jahren Krisen generell besser gemeistert als andere Länder. „Der Index darf nicht infrage gestellt werden, weder in normalen Zeiten und schon gar nicht in Krisenzeiten.“

Teilsteuerreform vor den Wahlen

Wie sich die Staatsfinanzen bis Ende des Jahres entwickeln werden, bleibe abzuwarten. „Aber wenn es den Staatsfinanzen gut geht, ist das auch eine Folge der Nicht-Anpassung der Steuertabelle an die Inflation.“ Diese Forderung der CGFP war bei den Tripartite-Verhandlungen nicht zurückbehalten worden. Man werde sie aber auf keinen Fall aufgeben, genauso wenig wie die Forderung einer grundlegenden Steuerreform. Zumindest eine Teilreform müsse drin sein. „Für punktuelle Maßnahmen wären genug Mittel da“, meinte Heiliger und teilte der Regierung mit, dass sie viel Geld sparen könnte, wenn der Staat mehr auf die Expertise seiner Beamten zurückgreifen und weniger Geld für teure externe Berater ausgeben würde.



"Wenn es den Staatsfinanzen gut geht, ist das auch eine Folge der Nicht-Anpassung der Steuertabelle an die Inflation", stellte CGFP-Generalsekretär Steve Heiliger fest. Foto: Marc Wilwert

Kritik gab es wegen der geplanten Erhöhung der CO₂-Steuer zum 1. Januar 2023, die die Regierung nach Ansicht der CGFP wegen der aktuellen Energiekrise hätte aussetzen sollen. Kritik gab es auch an einem Gesetzesvorschlag der parlamentarischen Verfassungskommission zur stärkeren politischen Beteiligung der Bürger. Der Vorschlag habe derart hohe Hürden, dass ein solches Gesetz kaum Chancen auf Erfolg habe, sagte Heiliger.

Wenn das am Verhandlungstisch nicht möglich sein sollte, wird die CGFP nicht davor zurückschrecken, zu anderen Mitteln zu greifen. Steve Heiliger

Gewerkschaftsfreiheit in Gefahr

Richtig in Fahrt kam Heiliger beim Thema gewerkschaftliche Freiheit - ein Streitpunkt, den die CGFP in den kommenden Monaten in einer Arbeitsgruppe mit Minister Marc Hansen diskutieren wird. Hintergrund ist die Verwarnung der Staatsanwaltschaft im vergangenen Oktober gegen den Präsidenten der Polizeigewerkschaft SNPGL, Pascal Ricquier, dem vorgeworfen worden war, in der Öffentlichkeit beleidigende Äußerungen gemacht zu haben. Aus Sicht der CGFP stellt die Verwarnung eine Verletzung der gewerkschaftlichen Freiheit dar. Sie fordert nun, dass die gewerkschaftlichen Rechte und der gewerkschaftliche Schutz gestärkt werden. „Wenn das am Verhandlungstisch nicht möglich sein sollte, wird die CGFP nicht davor zurückschrecken, zu anderen Mitteln zu greifen“, so Heiliger.

Post in der Kritik

Als Etablissement public musste auch die Post Kritik einstecken. Sie versuche ständig, das öffentliche Statut zu umgehen, indem sie Beschäftigte unter dem privatrechtlichen Statut einstelle, meinte Steve Heiliger - trotz des Abkommens, auf das man sich 2017 nach einem Schlichtungsverfahren geeinigt habe. Sollte sich das nicht ändern, „wird die CGFP sich das Recht vorbehalten, weitere gewerkschaftliche Aktionen in die Wege zu leiten“, warnte der CGFP-Generalsekretär.

Heiliger ging in seiner Rede auf die Homeoffice-Regelung ein, auf die die Gewerkschaft sich im Oktober mit Minister Hansen geeinigt hatte. Seit Beginn der Pandemie wird die Telearbeit durch Artikel 19bis des Allgemeinen Statuts der Staatsbeamten geregelt. Nun folgt also eine neue gesetzliche Basis, die Heiliger zufolge die Arbeit im öffentlichen Dienst attraktiver machen werde.

Das neue Gehälterabkommen für die Jahre 2023 und 2024, vor allem die temporäre Punktwerterhöhung von fünf Prozent (2023) und die lineare Punktwerterhöhung in Höhe von 1,95 Prozent ab 2024, hält die CGFP für absolut gerechtfertigt, zumal es seit 2018 keine lineare Gehaltserhöhung mehr gegeben habe „und der Index heute nicht mehr ausreicht, um die Preissteigerung auszugleichen, von der Erhöhung der Kreditzinsen gar nicht zu reden“.

CGFP-Präsident Romain Wolff ging auf die Gehälterstudie ein, die die Regierung vor den Verhandlungen überraschenderweise veröffentlicht hatte. Wolff kritisierte diesen Schritt, mit dem die Regierung versucht habe, den Sozialneid zu schüren und vor den Wahlen Stimmung gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst zu machen. „Das ist und bleibt inakzeptabel.“

Apropos „Soziale Selektivität“

Und noch etwas möchte der CGFP-Vorsitzende nicht mehr akzeptieren, und zwar, dass „die politisch Verantwortlichen fast allen Parteien der CGFP ständig vorwerfen, Forderungen zu stellen, die nicht sozial selektiv sind“. In Sachen soziale Selektivität seien die Politiker nicht wirklich ein gutes Beispiel, meinte Wolff und hatte ein paar Beispiele parat. So hätten während der Tripartite-Verhandlungen einige Regierungsmitglieder gemeint, die Index-Erhöhungen nicht zu benötigen. „Es wäre also sehr leicht, ein Gesetz zu verabschieden, laut dem Minister ab jetzt keine Index-Erhöhung mehr bekommen“, sagte Wolff. „Das ginge genauso leicht wie damals, als der Artikel über die Anpassung der Steuertabelle an die Inflation mit einem Federstrich abgeschafft wurde.“ Ebenso leicht könnte das Parlament ein Gesetz verabschieden, das die Vollbesteuerung der Bezüge der Abgeordneten vorsehe.

