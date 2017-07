Von Michèle Gantenbein

„Wer hier unterrichtet, darf nicht klaustrophobisch veranlagt sein“, sagt Maximilian M. Seit 17 Jahren unterrichtet er Häftlinge in Schrassig. Maximilian ist von Beruf Musiker, hat vorher nie unterrichtet, außer als Lehrervertretung in der Grundschule. Zu dem Job in Schrassig kam er, „weil die Gefängnisleitung händeringend nach jemandem mit meinem Profil gesucht hat“.



Anfangs unterrichtete er Musik und Englisch ...