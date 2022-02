"Gefahr ist greifbar und akut"

Das Parlament diskutierte am Dienstag über die Ukraine-Krise, die Rolle der NATO und die Notwendigkeit einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa.

Michèle GANTENBEIN Das Parlament diskutierte am Dienstag über die Ukraine-Krise, die Rolle der NATO und die Notwendigkeit einer neuen Sicherheitsarchitektur in Europa.

Das Parlament befasste sich am Dienstag im Rahmen einer Aktualitätsstunde (Gusty Graas, DP) und einer erweiterten Frage (Claude Wiseler, CSV) mit der Ukraine-Krise und der Rolle der NATO.

Es sei falsch, in Panik zu geraten, meinte Gusty Graas, dennoch müsse man die Situation angesichts einer russischen Truppenstärke von über 100.000 Soldaten an der ukrainischen Grenze ernst nehmen. Eine militärische Intervention sei nach wie vor nicht auszuschließen – trotz einiger Annäherungspunkte insbesondere zwischen dem russischen Präsidenten Putin und dem französischen Präsidenten Macron. Graas zufolge zeige die Krise, wie wichtig eine starke NATO sei.

Das sah auch Jean-Marie Halsdorf (CSV) so, der mehr Gelder für das Bündnis forderte. Parallel dazu müsse die Idee einer europäischen Armee Realität werden, um für Stabilität auf dem Kontinent zu sorgen.

Lydia Mutsch (LSAP) sprach von einer greifbaren und akuten Gefahr. „Wir durchleben eine globale Sicherheitskrise, wie wir sie seit dem Ende des Kalten Krieges kaum erlebt haben.“ Um als außenpolitische Einheit wahr- und ernstgenommen zu werden, sei es wichtig, „dass die EU mit einer Stimme spricht“, so Mutsch.

Eine Meinung, die sie mit Sven Clement (Piraten) teilte: „Wir dürfen nicht 27 verschiedene Meinungen vertreten und uns schon gar nicht wie Ungarn auf die Seite des Provokateurs Putin stellen“, so Clement. Auch müsse die EU sich klar zu möglichen Sanktionen gegen Russland positionieren.

Sicherheitsinteressen der Länder

Djuna Bernard (Déi Gréng) plädierte dafür, sowohl die Sicherheitsinteressen der Russen als auch die der anderen Länder nicht zu vernachlässigen. „Jedes souveräne Land sollte das Recht haben, sein Bündnis zu wählen.“

Fernand Kartheiser (ADR) unterstrich die langjährigen freundschaftlichen Beziehungen zwischen Luxemburg und Russland – Beziehungen, die man auch weiterhin pflegen wolle. Kartheiser kann keinen russischen Expansionismus erkennen. „Wir würden den genau so wenig akzeptieren wie wir eine aggressive Politik gegenüber Russland unterstützen würden. Unser Wunsch ist es, in Russland einen Partner zu haben, mit dem wir eine größere Stabilität in Europa und der Welt erreichen können.“

Déi Lénk sehen die Rolle der NATO kritisch. „Dass die Ukraine für Russland von geostrategischer Bedeutung ist, ist hinlänglich bekannt“, meinte Nathalie Oberweis. „Wer dort Militärübungen durchführt und Waffenlieferungen organisiert, der nimmt eine energische Antwort von Moskau in Kauf.“

Die Hauptursache des Konflikts sei das Fehlen einer Sicherheitsarchitektur für Osteuropa. Die USA benutzten die NATO zur Durchsetzung ihrer politischen Ziele. „Das erschwert die Suche nach nachhaltigen Lösungen. Die Europäer sollten sich dessen bewusst sein, gerade die östlichen Mitgliedsstaaten.“

Parteiübergreifend war man sich eins, dass alle diplomatischen Kanäle offen bleiben und eine militärische Intervention verhindert werden müsse. Für Außenminister Jean Asselborn (LSAP) ist darüber hinaus wichtig, die Sicherheitsbedenken Russlands ernstzunehmen und zu einem Dialog zu finden, „mit der EU, den USA und der NATO, mit dem Ziel eine neue Sicherheitsarchitektur aufzubauen, die auf Vertrauen basiert“.

