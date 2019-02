Gefälschte Rechnungen: Experten durchleuchten CNS

Ein Betrugsfall erschüttert die Gesundheitskasse. Experten sollen die internen Strukturen der CNS jetzt auf Schwachstellen überprüfen.

(jt) - Nach dem Auffliegen eines Betrugsfalls ordnet die Regierung eine Überprüfung der internen Strukturen der Gesundheitskasse CNS an. Eine externe Firma soll dabei helfen, die Arbeitsverfahren bei der CNS sicherer zu machen, berichtete der Sender 100,7 am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher des Ministeriums für soziale Sicherheit. Auch die staatliche Kontrollstelle IGSS sowie Mitarbeiter der CNS seien an dieser Analyse beteiligt.

Man wolle die Stellungnahmen der Experten abwarten, bevor eventuelle weitere Schritte gesetzt würden, hieß es seitens der Regierung ...