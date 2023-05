Am Samstag erinnerte Luxemburg an die Einweihung des Monument du Souvenir am 27. Mai 1923.

Politik 17

100 Jahre Gëlle Fra

Gedenkfeier mit Großherzog

(mas) - Vor 100 Jahren wurde das Monument du Souvenir, besser bekannt als Gëlle Fra, in der Hauptstadt eingeweiht. Am Samstag wurden im Beisein von Großherzog Henri, Chamberpräsident Fernand Etgen (DP), Premierminister Xavier Bettel (DP) und Lydie Polfer (DP), Hauptstadt-Bürgermeisterin, unter anderen Blumenkränze am Fuß des Monuments niedergelegt.

Eine Fotoausstellung rund um das Denkmal an der Place de la Constitution erinnert an die bewegte Geschichte der Gëlle Fra, die einst von den Nazis von ihrem Sockel gestoßen wurde und bei der Weltausstellung in Schanghai das Highlight des luxemburgischen Pavillons war.

Das Monument du Souvenir, vom luxemburgischen Bildhauer Claus Cito geschaffen, ist jenen Luxemburgern gewidmet, die in den beiden Weltkriegen, im Koreakrieg und im spanischen Bürgerkrieg kämpften.

17 Neben den Ministerinnen und Minister Yuriko Backes (2.v.l.), Franz Fayot (2.v.r.), Corinne Cahen (1.v.r.) waren auch Christophe Schiltz (1.v.l.) und Roger Linden (2.v.l.) bei den Feierlichkeiten anwesend. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Neben den Ministerinnen und Minister Yuriko Backes (2.v.l.), Franz Fayot (2.v.r.), Corinne Cahen (1.v.r.) waren auch Christophe Schiltz (1.v.l.) und Roger Linden (2.v.l.) bei den Feierlichkeiten anwesend. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Feier fand in Anwesenheit von Großherzog Henri statt. Foto: Alain Piron Auch Premierminister Xavier Bettel nahm an den Feierlichkeiten teil. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Bürgermeisterin der Hauptstadt, Lydie Polfer, war ebenfalls anwesend. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Präsident der Abgeordnetenkammer Fernend Etgen legte eine "Gëlle Fra"-Rose zum Gedenken der Opfer nieder. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Martine Hansen Foto: Alain Piron Minister für Wirtschaft Franz Fayot Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron





