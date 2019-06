Vor sechs Wochen verstarb Großherzog Jean im Alter von 98 Jahren. Am Samstag fand ihm zu Ehren die Sechswochenmesse statt.

Gedenken an Großherzog Jean

(rc) - Das Sechswochenamt zum Gedenken an Großherzog Jean, der am 23. April verstarb, fand am Samstag um 17 Uhr in der Kathedrale statt. Hier einige Bilder der Trauerzeremonie:

Der Gottesdienst wurde unter dem Vorsitz von Erzbischof Jean-Claude Hollerich zelebriert. Die Zeremonie war für die Öffentlichkeit zugänglich. In den ersten Reihen war die Familie des verstorbenen Monarchen: unter anderem Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa.