In der EU kamen im Jahr 2021 wieder mehr Babys zur Welt als im Jahr davor. Bei der Fertilitätsrate liegt Luxemburg im unteren Mittelfeld.

EU-Statistik

Geburten im Abwärtstrend - vor allem in Südeuropa

In der EU kamen im Jahr 2021 wieder mehr Babys zur Welt als im Jahr davor. Bei der Fertilitätsrate liegt Luxemburg im unteren Mittelfeld.

(KNA/LW) - 2021 sind in der EU 4,09 Millionen Kinder geboren worden. Das waren rund 17.000 mehr als im Vorjahr, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte.

Die sogenannte Gesamtfertilitätsrate – also die Zahl der Kinder, die eine Frau unter konstanten Bedingungen im Lauf ihres Lebens zur Welt bringen kann – lag im EU-Schnitt bei 1,53. Das sind etwas mehr als 2020, als sie 1,50 betrug. Insgesamt konstatieren die Statistiker bei den Geburten seit 2008 jedoch einen Abwärtstrend.

Die höchste Fertilitätsrate wies 2021 Frankreich auf, mit 1,84 Lebendgeburten pro Frau, gefolgt von Tschechien (1,83), Rumänien (1,81) und Irland (1,78). Luxemburg rangiert mit 1,38 im unteren Drittel, zeigt aber steigende Tendenz. Deutschland liegt mit 1,58 oberhalb der Mitte.

Die niedrigsten Raten zeigen die katholisch geprägten südeuropäischen Länder Malta (1,13), Spanien (1,19), Italien (1,25) sowie auf dem fünftletzten Platz Portugal (1,35); den viertletzten Rang belegt Polen (1,33).

Anstieg der Geburtenrate in Luxemburg im Zeitraum 2017–2019

In Luxemburg wurden im Zeitraum zwischen 2017 und 2019 insgesamt 21.481 Kinder geboren, wie das Gesundheitsministerium kürzlich in einem Bericht meldete. Dies entspricht einem Anstieg von 3,1 Prozent im Vergleich zum vorangegangenen Dreijahreszeitraum und steht im Gegensatz zum allgemeinen Trend in der EU, wo in den vergangenen fünf Jahrzehnten ein stetiger Rückgang der Geburtenrate verzeichnet wurde.

Die steigende Geburtenrate in Luxemburg hängt auch mit der Zunahme der Wohnbevölkerung zusammen: In den drei Jahren, die der Bericht des Gesundheitsministeriums untersuchte, stieg die Einwohnerzahl im Durchschnitt um 3,9 Prozent. Die Zahl der Frauen mit ausländischer Staatsangehörigkeit, die im Großherzogtum ein Kind zur Welt bringen, stieg zwischen 2017 und 2019 um 19 Prozent. Gleichzeitig ging die Zahl der luxemburgischen Frauen, die in ihrem Heimatland gebären, leicht um 0,7 Prozent zurück.



Etwa ein Drittel der Babys, die in Luxemburg zur Welt kamen, haben eine Mutter mit portugiesischer Staatsangehörigkeit. Dahinter folgen Mamas aus Frankreich (14 Prozent) und Belgien (4 Prozent). Der Anteil der Luxemburgerinnen beträgt 34,6 Prozent.

Grenzgänger entscheiden sich für Luxemburg

Auch die Zahl der Grenzgängerinnen, die sich für eine Entbindung in Luxemburg entscheiden, nimmt weiter zu und macht 14 Prozent aller Geburten im Land aus.

Die werdenden Mütter sind zwar in den Nachbarländern ansässig, arbeiten aber im Großherzogtum und nutzen über die Krankenversicherung das Angebot der Entbindungskliniken des Landes.

Der Dreijahresbericht der Santé lieferte noch eine weitere positive Erkenntnis: „Im Großherzogtum ist die Überwachung schwangerer Frauen ausgezeichnet: 99,6 Prozent der Frauen werden während der Schwangerschaft von einer medizinischen Fachkraft begleitet und die Mehrheit (92,6 Prozent) konsultiert ab dem ersten Trimester der Schwangerschaft einen Arzt.“

