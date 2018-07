Face à des banlieues en ébullition, la France doit réinventer le rapport entre sa police et les jeunes.

Gaza en France

Gaston CARRE

On a peine sans doute, au Luxembourg, à concevoir les explosions de violence que les Français observent régulièrement dans leurs banlieues, quand des dizaines de jeunes dévastent un quartier, y brûlent des automobiles et, plus dramatique, s'attaquent aux forces de l'ordre quand celles-ci finissent par intervenir.



Qu'est-ce qui différencie la France du Grand-Duché? Sa donne économique évidemment. Ses caractéristiques sociologiques bien sûr. Sa complexion culturelle aussi, au sens large, dont relève un certain rapport à la loi et aux forces appelées à l'incarner. Un agent de police au Luxembourg est un «Freund und Helfer», pour trop de jeunes en France le «flic» est l'ennemi à caillasser, et ces jeunes-là transforment périodiquement des banlieues en champs de bataille, d'une violence inimaginable sous nos latitudes.



Nantes récemment fut la scène de cette violence, dernier épisode en date d'une flambée qui débuta par les émeutes de 2005 suite à la mort de deux adolescents brûlés dans un poste électrique alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ce sont les excès supposés de celle-ci qui ont déclenché les nombreux affrontements advenus depuis lors.



Les émeutiers, dont l'auto-victimisation alimente la dynamique intrinsèque de leurs fureurs, dénoncent volontiers la dissymétrie du rapport de forces, quand des bataillons de policiers s'abattent sur une grappe d'entre eux. En réalité ce sont les jeunes qui sur le plan de la dissymétrie sont maîtres du jeu: ils déstabilisent des quartiers entiers, quand une infime minorité d'adolescents terrorisent par leurs rodéos automobiles, la mise à feu de véhicules et l'affrontement, «in fine», avec les forces de l'ordre.



Leur intervention alors déclenche un cercle infernal: la violence requiert la police mais l'intervention de celle-ci suscite la déploration d'une répression - les jeunes se plaignent de tracasseries, de la multiplication des contrôles, et de leur sentiment de harcèlement naissent de nouveaux accès de fureur. Par cette dialectique de la violence et de sa répression, des banlieues de France deviennent théâtres de guérillas sans fin.



Des fureurs juvéniles, les causes sont connues: le chômage, l'ennui, le deal comme économie de substitution pour des populations dont la République n'a pas réussi l'intégration. Une non-intégration qui favorise les communautarismes identitaires ou délinquants, et qui ont pour conséquence que les policiers sont confrontés à de véritables bandes organisées, alors qu'ils sont en sous-nombre et peu préparés. Que faire face à cette problématique, pour endiguer ses manifestations à défaut de traiter les causes?

La France un temps durant fut sur la bonne voie, avec ce qu'on appelait sa «police de proximité». Il s'agissait d'une police à pied, sur le terrain, mêlée à la population dans une proximité telle qu'elle pouvait réagir, sur le mode de l'avertissement, voire de la pédagogie, aux manifestations d'incivilité mineure dont peut éclore la délinquance majeure. L'Education nationale était appelée à agir en amont, les profs enseignant le civisme et le pacte républicain avant que ses clauses ne soient transgressées. Hélas, Nicolas Sarkozy a abandonné, en 2002, cette police de proximité, de médiation et de prévention: il ne comprenait pas que des «flics» puissent jouer au foot avec des ados.



Emmanuel Macron aujourd'hui tend à rétablir cette «pol prox», afin qu'à l'instar de la police luxembourgeoise elle devienne aide et amie.