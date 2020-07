Der langjährige ADR-Politiker und Abgeordnete zieht sich am 13. Oktober aus der Politik zurück.

Gast Gibéryen zieht Schlusstrich

Der langjährige ADR-Politiker und Abgeordnete Gast Gibéryen zieht sich am 13. Oktober - zur Rentrée Parlementaire - aus der Politik zurück. Gibéryen, der vor Kurzem seinen 70. Geburtstag feierte, hat am Montag den Parlamentspräsidenten per Schreiben über seine Rücktrittsabsichten informiert.

Der emsige Frisinger hatte bereits vor einem Jahr verlauten lassen, dass er nicht beabsichtige, sein Mandat bis zum Schluss zu behalten. Der nächstgewählte ADR-Südpolitiker ist Fred Keup.

Gibéryen vertrat seine Partei während 31 Jahren im Parlament und war nebenbei lange Jahre Bürgermeister von Frisingen. In einem Schreiben betont er, dass er seine parlamentarische Arbeit stets mit viel Freude erledigen konnte. Nun sei der Zeitpunkt für die Pensionierung gekommen.

