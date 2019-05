Der ADR-Politiker will sein Mandat auf dem Krautmarkt so oder so nicht bis zu Ende ausüben und Platz für einen Nachfolger machen.

Gast Gibéryen denkt ans Aufhören

(TJ) - Gast Gibéryen will sein Mandat in der Chamber so oder so nicht bis zu den nächsten Parlamentswahlen ausüben. Das hat der 68-jährige ADR-Politiker am Mittwoch auf Radio 100,7 bestätigt.

Gast Gibéryen will ins EU-Parlament Gegen Ende seiner Karriere zieht es den ADR-Politiker nach Straßburg, denn er tritt als Spitzenkandidat seiner Partei bei den Wahlen am 26. Mai an. Die ADR tritt für ein Europa der Nationen ein und wehrt sich gegen die „Vereinigten Staaten von Europa“.

Gibéryen kandidiert am Sonntag bei den Europawahlen. Sollte er gewählt werden, gehe er nach Straßburg, womit sein Posten auf dem Krautmarkt zugunsten des nächstgewählten ADR-Südpolitikers, Fred Keup ,frei würde. Dass er - bereit sei, er nach Straßburg zu gehen hatte er im LW-Interview am Montag bereits klar und deutlich gesagt.



Wird Gibeéryen am Sonntag nicht in das EU-Parlament gewählt, will er der Nationalpolitik dennoch vor Ablauf der Mandatsperiode 2018-2023 den Rücken zuwenden. Wann er in dem Fall als Abgeordneter zugunsten von Keup aufhören will, hat er jedoch nicht verraten.