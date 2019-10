Das belgische Königspaar nahm am Dienstagabend auf Einladung von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa an einem Staatsbankett im Palais teil.

Galadinner im großherzoglichen Palais

(jt/fh) - Nach dem ersten Tag ihres Staatsbesuchs in Luxemburg warfen sich die Monarchen in Schale: Auf Einladung von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa begaben sich der belgische König Philippe und seine Ehefrau Königin Mathilde am Dienstagabend zu einem edlen Galadinner in das großherzogliche Palais.

Auch Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie sowie ranghohe Regierungs- und Parlamentsvertreter saßen am prachtvoll gedeckten Abendtisch.

König Philippe bedankte sich beim Staatsbankett im Palast für den warmherzigen Empfang im Großherzogtum, der ihn und seine Delegation an ein großes Familientreffen denken lasse. Er erinnerte an den vor rund sechs Monaten verstorbenen Großherzog Jean und an Großherzogin Joséphine-Charlotte, seine Tante. Der belgische Staatschef plädierte dafür, dem Projekt Europa neues Leben einzuhauchen. „Unsere Institutionen brauchen den erneuerten Enthusiasmus der Bürger.“

Vertrauen könne nur durch besondere Beziehungen zwischen Menschen wachsen, tagtäglich, spontan und über Institutionen, deren eigentliches Ziel dies sei. „Dazu soll unser Besuch beitragen.“

Großherzog Henri – ein Cousin des belgischen Monarchen – wies darauf hin, dass sowohl Belgien als auch Luxemburg auf die Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten setzten und eine multilaterale Vorgehensweise verteidigten. Die Partnerschaft habe aus den beiden Ländern eine „Schicksalsgemeinschaft“ gemacht.

Lange Zeit sei sie durch die Benutzung einer gemeinsamen Währung oder eine Wirtschafts- und Zollunion geprägt gewesen. Heutzutage öffneten sich neue Kooperationsfelder, die es erlaubten, die bestehende Zusammenarbeit zu festigen und den Fortschritt und die Innovation zu stimulieren. Dies mit dem Ziel, ein nachhaltiges Wachstum zu sichern, das die Umwelt viel stärker respektiere.

