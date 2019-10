Galadinner: Hof begründet schärpenlosen Auftritt der Großherzogin

Großherzogin Maria Teresa trat bei einem Galadinner im Zuge der belgischen Staatsvisite ohne Schärpe auf - obwohl alle anderen Ehrengäste Schärpen trugen. Nun lieferte der Hof eine Erklärung.

Eines der Highlights des dreitägigen belgischen Staatsbesuchs in Luxemburg war das royale Galadinner, das am Dienstagabend im großherzoglichen Palais stattfand. Zu Gast bei der großherzoglichen Familie waren neben dem König und der Königin von Belgien auch mehrere Vertreter der luxemburgischen und der belgischen Regierung.

Wie es bei Staatsbesuchen üblich ist, war das Festessen am Dienstagabend ein Ereignis, das bis ins letzte Detail geplant war und dem strengen großherzoglichen Protokoll unterlag.

Ein Detail stach jedoch ins Auge: Bei dem offiziellen Fototermin vor Beginn des Dinners trugen die Mitglieder der königlichen und der großherzoglichen Familie allesamt eine Schärpe - bis auf Großherzogin Maria Teresa.

Bei solchen Großereignissen ist es eigentlich Brauch, dass die Ehrengäste die Schärpen des jeweils anderen Hauses als gegenseitige Respektsbekundung tragen.



So trug Großherzog Henri am Dienstag den "Grand-Cordon" des belgischen Leopoldsordens, während der König und die Königin von Belgien sich den orangefarbenen Lion d'Or des Hauses Nassau übergestreift hatten. Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie, die aus dem belgischen Adelshaus De Lannoy stammt, trugen die Schärpe und den dazugehörigen Bruststern des belgischen Kronenordens.

Das belgische Königspaar nahm am Dienstagabend auf Einladung von Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa an einem Staatsbankett im Palais teil.

Nur Großherzogin Maria Teresa, die am offiziellen Programm des belgischen Staatsbesuchs aufgrund einer rezenten Knieoperation nicht teilnehmen konnte, trug weder Brustkreuz noch Schärpe. Das war auch einigen aufmerksamen Lesern des Luxemburger Worts aufgefallen. Unter die offiziellen Fotos schrieben sie: "Wo ist denn die Schärpe von Großherzogin Maria Teresa?" Ein Kommentator merkte daraufhin an, dass die Großherzogin aufgrund ihrer Operation nicht im offiziellen Programm der Staatsvisite vermerkt sei und daher wohl auch keine Schärpe trüge.

Großherzogin Maria Teresa trägt die Schärpe des belgischen Leopoldsordens bei einem Staatsbesuch in Belgien im Jahr 2007. Auch auf dem Foto (v.l.n.r.) Königin Paola von Belgien, Großherzog Henri und König Albert II von Belgien.

Um den Fragen ein Ende zu setzen, lieferte der großherzogliche Hof am Donnerstagabend eine Erklärung über die Twitter- und Instagramseite der Familie: Der "schärpenlose" Auftritt der Großherzogin sei ihrer Knieoperation geschuldet.

"Königin Mathilde, Großherzogin Maria Teresa und Erbgroßherzogin Stéphanie: Drei Frauen, die die starken Verbindungen zwischen Luxemburg und Belgien symbolisieren. Über die geschichtliche Verbundenheit hinaus besteht zwischen den beiden Ländern auch eine wahre Freundschaft und Vertrautheit.

In diesem Kontext hat die Großherzogin im Jahre 1994 den "Grand-Cordon de l’Ordre de Léopold" erhalten, die höchste Auszeichnung die König Albert II von Belgien verleihen konnte. Die Großherzogin trug diese Schärpe im Zuge des luxemburgischen Staatsbesuchs in Belgien im Jahr 2007, konnte sie auf dem Galaabend am Dienstag allerdings aufgrund ihrer Verfassung nach ihrer rezenten Knieoperation nicht tragen."