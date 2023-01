D'Fuerschung ronderëm d'Atomfusioun ass keng Solutioun, fir d’Klimakris virun 2050 ze léisen, betount d'Jessie Thill.

Politik 7 Min.

Analyse und Meinung

Fusioun: Energie-Wonnerléisung fir de „Weider wéi bis elo“?

D'Fuerschung ronderëm d'Atomfusioun bréngt sécherlech nei Erkenntnisser a Fortschrëtter, mee ass keng Solutioun, fir d’Klimakris virun 2050 ze léisen, betount d'Jessie Thill.

Vum Jessie Thill *

De Prinzip vun der Fusioun klengt à la base ganz verlockend… d’Reaktioun, déi an der Sonn geschitt, hei op der Äerd ze reproduzéieren an esou riseg Quantitéite propper a sécher Energie hierzestellen. An der Theorie ass dat och eng sympathesch Iddi.

Leider funktionéiert dës Technologie awer esou bal nach net, lenkt mam aktuellen Hype vun elo scho verfügbare Léisungen of a bitt all deene Persounen – och Politiker – eng bëlleg a kamoud Excuse, fir ze behaapten, d’Welt (an och si selwer) misste sech net änneren, well deemnächst géif et genuch, sécher an CO2-fräi Energie aus Fusiounsreakteren. Dat ass awer beschtefalls eng Realitéitsverweigerung.

D’Atom-Fusioun ass u sech de Géigendeel vun der Atom-Fissioun oder -Spléckung an den heitegen Atomkraaftwierker, wou onstabil a schwéier radioaktiv Atomer wéi Uran mat Neutrone beschoss ginn, fir se an etlech aner radioaktiv Atomer ze zersplécken an dobäi vill Energie a Form vun Hëtzt fräigëtt. Bei der Fusioun fusionéieren zwee stabil a liicht Atomkären, an der Reegel Waasserstoff-Isotopen (Deuterium a Tritium), a liberéieren dobäi och Energie a Form vun Hëtzt, déi via Waasserdamp kéint Turbinnen undreiwen, fir Stroum ze produzéieren.

Säit de 50er Jore probéiere Wëssenschaftler, dës Fusiouns-Reaktioun ze reproduzéieren an ze maîtriséieren, fir – wéi bei der Fissioun – souwuel militäresch (Atom- a Waasserstoffbomm) wéi och zivil (Energieproduktioun) Applikatiounen.

Keen Duerchbroch fir Energie a Klima

Am Dezember war a ville Medien vum Duerchbroch vun engem US-Fuerschungsteam a Saache Fusioun ze liesen. Vill hunn dës Nouvelle gefeiert a schnell hu Verschiddener behaapt, datt d’Klimakris elo behuewen an d’Mënschheet gerett wier. Dorënner Lëtzebuerger Deputéiert, wou ee sech op Twitter ganz enthusiastesch gefreet huet.

Mee wat hunn d’Fuerscher hei wierklech erreecht?

Atom-Fusioun ass vill méi schwéier hinzekréien ewéi d’Atom-Fissioun, well anescht ewéi radioaktiv Atomer, déi „liicht“ zerfalen, fusionéieren Atomkären net einfach esou. Vun Natur aus stousse se sech of ewéi zwee selwecht Magnéiter, an et muss ee ganz vill Energie opbréngen, fir dëst Ofstoussen ze iwwerwannen.

Eng Method, fir dëst hinzekréien, ass, ewéi an der Sonn, duerch extreem héich Temperaturen an Drock. Hei schwätze mir vun 150 Millioune Grad Celsius, déi ee brauch, fir datt liicht Atomer kënnen am Plasma (véierten Aggregatszoustand vun der Matière nieft fest, flësseg a gasförmeg) fusionéieren an esou Energie fräisetzen. Well awer kee Material dës héich Temperaturen aushält, muss de Plasma duerch magnéitesch Felder an der Loft gehale ginn, fir all Kontakt mat de Baussewänn ze vermeiden. Dëst probéiere 35 Länner – inklusiv China a Russland – am gréissten internationale Fusiouns-Experiment, dem Fuerschungsreakter ITER a Südfrankräich.

Dat amerikanescht Fuerschungsteam huet eng aner Method applizéiert: Laserfusioun. Si hunn d’Atomkäre vun alle Säite mat extrem staarke Lasere bestraalt an de 5. Dezember 2022 ass et hinnen eng éischte Kéier gegléckt, ganz e bësse méi Energie aus der Fusiouns-Reaktioun erauszekréien ewéi duerch d’Laserstralen op den Atomkären ukomm war.

Och wann dat op den éischte Bléck positiv kléngt, muss ee sech awer bewosst sinn, datt mir nach ganz wäit ewech si vun der Energieproduktioun, déi ee bräicht, fir tatsächlech elektresche Stroum hierzestellen. Dëst Experiment ass keen „historeschen Duerchbroch“ fir d’Energieversuergung an de Klimaschutz. Laut den techneschen Donnéeë vum Experiment, ass den tatsächlechen Energie-Bilan nämlech net 154 Prozent, mee 0,98 Prozent! Et gouf deemno iwwer 100 mol méi Energie gebraucht, fir d’Laser z'alimentéieren (322 Mégajoule (MJ)), wéi Energie erauskoum (3,15 MJ). Och handelt et sech just ëm eng eenzeg Reaktioun, déi just wärend engem Brochdeel vun enger Sekonn geklappt huet. Fir eng konstant Stroumproduktioun misst dës Reaktioun awer kontinuéierlech geléngen.

D’Duerstellung vun dësem „Duerchbroch“ ass deemno virun allem een exzellente Marketing, fir weider Fuerschungsmilliarde fir d’Atomkraaft ze sammelen, a keen „Duerchbroch“ fir eis Energieversuergung oder fir d’Klima.

De Fuerschungs-Fusiounsreakter ITER ass och nach net fir d'Stroumproduktioun geduecht, mee soll mol dat theoretescht Konzept testen. Dëse Projet gouf 1986 lancéiert, 2006 de Site decidéiert an 2010 mam Bau ugefaangen. D’Mise en Service war ursprénglech fir 2014 geplangt, mee gouf scho méi wéi zéng Joer no hanne geréckelt a wäert elo wéinst Materialfeeler nach weider no hanne rutschen. Seng éischt pertinent Resultater zur Fusioun vu Waasserstoffisotoper si réischt fir no 2035 geplangt, a falls déi sollte positiv sinn, géif op der Basis dann en „Demonstratiounsreakter“ entwéckelt a gebaut ginn, fir iergendwann no 2050 ze testen, wéi dann ee richtege kommerzielle Fusiouns-Reakter kéint ausgesinn... mat deem een dann tatsächlech Stroum kéint produzéieren.

Wäert d’Fusioun de Schlëssel zur Léisung vun der Klimakris sinn?

D’Äntwert ass e kloren Nee. Dofir ass de Wee nach vill ze laang an de Succès ze ongewëss. Säit 1950 huet et ëmmer nees geheescht, datt et an 30 Joer géing d’Fusioun ginn… mir si mëttlerweil 2023 an et heescht nach ëmmer „an 30 Joer“. Dës Fuerschung bréngt sécherlech nei wëssenschaftlech Erkenntnisser a Fortschrëtter, mee ass keng Solutioun, fir d’Klimakris virun 2050 ze léisen. Fir d’Klimakris musse mir elo direkt handelen, andeems mir op déi Léisungen setzen, déi mir haut schonn hunn, an op déi, déi bannent kuerzer Zäit wäerten prett sinn.

Ëmmer rëm gëtt och vu „Mini-Reakteren“ oder vun Thorium-, Salz- oder Flëssegsalz-Reakteren geschwat, mee och déi Konzepter sinn all net nei, goufen an der Vergaangenheet schonn erfuerscht a getest a wéinst ënnerschiddleche Grënn verworf: ze deier, ze vill Risiken, ze vill Käschten, ze wéineg energetesche Rendement... kënnen awer deelweis waffefäegt Material erbréien.

Eng vun den allgemeng unerkannte Konklusioune vun der Atomfuerschung zanter de 60er Joren ass, datt et souwuel aus betriblecher wéi och sécherheetspolitescher an aus ekonomescher Siicht besser ass, méiglechst grouss Atomreakteren ze bauen amplaz vill klenger.

Eis Stroumproduktioun gëtt awer ëmmer méi dezentral, mat de villen erneierbare Produktiounsanlage bis hin zur eegener Fotovoltaik-Anlag um Hausdaach, an eis Stroumnetzer ginn nei organiséiert. Do passe grouss Atom-Reakteren ëmmer manner eran, an dofir argumentéiert d’Atomlobby mëttlerweil genee ëmgedréint, a wëll an Zukunft dausende klenger bauen: „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt...“

30 Prozent erneierbare Stroum versus zéng Prozent Atomstroum weltwäit

Kommt mir konzentréieren eis elo op déi Technologien, déi funktionéieren, schaffen un der Intelligenz vun eisem Stroumnetz a probéieren tatsächlech d’Energietransitioun mat erneierbaren Energien hinzekréien. D’erneierbar Energië maachen haut weltwäit beim Stroum scho ronn 30 Prozent aus a klamme séier, wärend d’Atomkraaft kontinuéierlech fällt a just nach zéng Prozent ausmëcht. Bei de Käschten ass et nach méi kloer: Zanter 20 Joer fält de Präis vun den Erneierbare rapid, wärend d’Atomkraaft ëmmer méi deier gëtt. Fir Europa leien d’Duerschnëttskäschte pro Kilowatt-Stonn Atomstroum aus neien Atomkraaftwierker mëttlerweil bis zu 4,5-mol méi héich wéi fir nei Onshore-Wandkraaftwierker a souguer bis zu zéngmol méi héich wéi fir nei Solarkraaftwierker.

Et ass souwisou erstaunlech, datt déi selwecht Leit, déi ëmmer rëm vum Atom schwäermen, hei immens Hoffnung an d’Fuerschung hunn a vun enorme Fortschrëtter vun enger Technik iwwerzeegt sinn, wärend si bei den erneierbaren Energien a bei de Späichertechnologien guer net un esou Fortschrëtter gleewen. Dëst, obwuel grad hei d’Wëssenschaft an de leschte puer Joer enorm Spréng gemaach huet.

Enger grénger Partei an der Chamber an an de soziale Medie leidenschaftlech a bei all Geleeënheet Ideologie an ideologesch Politik virzewerfen an da selwer vun enger Technologie ze schwäermen, déi säit 70 Joer Milliarden u Fuerschungsgelder verschléngt, ass am beschte Fall realitéitsverweigerend, an a Wierklechkeet just e falscht Verspriechen vum „easy way out“.

* D'Jessie Thill ass Ëmweltphysikerin an Deputéiert vun Déi Gréng.







