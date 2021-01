Es ist still geworden um die Gemeindefusionen. Dabei sieht Innenministerin Taina Bofferding in ihnen auch die Chance, die Widerstandsfähigkeit der Gemeinden zu stärken. Ein Projekt liegt ihr besonders am Herzen.

Fusionen: Fördern statt forcieren

Marc SCHLAMMES

Taina Bofferding, nach längerem Stillstand kommt mit den Referenden in Grosbous/Wahl und Bous/Waldbredimus wieder Bewegung in das Fusionsdossier. Kann dies eine neue Dynamik auslösen? Als Innenministerin ist man immer froh, wenn Gemeinden fusionieren. Das kann anderen Gemeinden als Beispiel dienen, sie inspirieren und motivieren, den gleichen Weg einzuschlagen. Wenn Sie die Bürger mit einem Argument von einer Fusion überzeugen müssten, welches wäre das? Ich würde ihnen erklären, das die Fusion für die Bürger entsteht, ihnen eine bessere Verwaltung bescheren und neue Dienstleistungen anbieten kann ...