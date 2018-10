Die OGBL-Generalsekretärin Nora Back hat klare Vorstellungen, was die nächste Regierung tun muss: Sie muss sich vor allem für einen starken Sozialstaat einsetzen.

Für eine Zukunft ohne Angst

(DS) - Für die neue Generalsekretärin des OGBL Nora Back muss die Stärkung des Sozialstaates für die neue Regierung oberste Priorität genießen. "Die Regierung muss eine Politik machen, die dazu führt, dass die sozialen Ungleichheiten in der Gesellschaft abgebaut werden", fordert die Gewerkschafterin in unserer Serie "Mein Wunsch an die neue Regierung". Gerade weil die Wirtschaft zur Zeit brummt, muss sie auch etwas gegen das steigende Armutsrisiko tun. Sie muss auch für eine gerechtere Einkommensverteilung sorgen, damit die schwächsten Sozialschichten den Anschluss nicht verlieren.