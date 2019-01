„Für eine andere, soziale Union“

Déi Lénk hatten am Donnerstag zum traditionellen Neujahrsempfang der Partei ins Kulturzentrum von Bonneweg geladen.

(stb) - Mit einem weinenden und einem lachenden Auge blickte Carole Thoma am Donnerstag beim traditionellen Neujahrsempfang der Partei im Kulturzentrum von Bonneweg auf das vergangene Jahr zurück. „Ein Wahljahr der Gegensätze“ so die Sprecherin von Déi Lénk. Trotz eines Zuwachses von rund 0,5 Prozent der Stimmen bei den Nationalwahlen konnten die Linken keinen weiteren Sitz in der Chamber erobern – sie bleiben bei zwei Mandaten trotz des besten Wahlresultats in 20-jährigen Geschichte der Partei.