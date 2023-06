Beim Te Deum unterstreicht Luxemburg nochmals seinen multireligiösen und multikulturellen Charakter.

Te Deum am Nationalfeiertag

Für ein harmonisches Zusammenleben der Religionen

Steve BISSEN

Anlässlich des Nationalfeiertags fand - wie traditionell üblich - ein feierliches Te Deum in der Kathedrale Notre-Dame de Luxembourg statt. Die Messe wurde im Sinne eines harmonischen Zusammenlebens der unterschiedlichen Religionen des Großherzogtums gemeinsam von Kardinal Jean-Claude Hollerich, Erzbischof von Luxemburg, Alain Nacache, Oberrabbiner von Luxemburg, Hafiz ef. Hilmija Redžić, Kultusvorsteher der Muslime in Luxemburg, und Volker Beba, Pastor der Protestantischen Kirche in Luxemburg, zelebriert.

Neben den Mitgliedern der großherzoglichen Familie nahmen auch zahlreiche kommunale und nationale Mandatsträger sowie Mitglieder der Regierung an dem ökumenischen Gottesdienst in der gut gefüllten Kathedrale teil. Die musikalische Gestaltung übernahmen die „Maîtrise Sainte-Cécile de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg“ unter der Leitung von Marc Dostert sowie Paul Breisch an der Westenfelder-Orgel. Ein Trompeten-Ensemble der Militärmusik spielte die „Sonnerie nationale“.



