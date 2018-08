Papst Franziskus hat die Todesstrafe unter allen Umständen für unzulässig erklärt. Diese Änderung des Katechismus hat mehr als nur symbolischen Charakter. Sie ist ein starkes Zeichen.

Leitartikel Politik 3 Min.

Für die Menschenwürde

Roland ARENS Papst Franziskus hat die Todesstrafe unter allen Umständen für unzulässig erklärt. Diese Änderung des Katechismus hat mehr als nur symbolischen Charakter. Sie ist ein starkes Zeichen.

Papst Franziskus hat die Todesstrafe unter allen Umständen für unzulässig erklärt. Diese Änderung von Artikel 2267 des katholischen Katechismus kam nicht völlig unerwartet. Dennoch hat sie mehr als nur symbolischen oder formaljuristischen Charakter. Sie ist ein starkes Zeichen, ein unzweideutiges Bekenntnis zur Würde des Menschen. Wer jetzt noch für die Todesstrafe ist, kann sich zumindest nicht mehr auf die katholische Glaubenslehre berufen. Ohne Wenn und Aber.

Die Position des Papstes ist seit Jahren bekannt. Schon 2015 hatte das Kirchenoberhaupt die Todesstrafe als „grausam, unmenschlich und erniedrigend“ gebrandmarkt. Am 11. Oktober 2017, bei seiner Ansprache zum 25. Jahrestag der Veröffentlichung des Katechismus, hatte er unmissverständlich klargemacht, dass „die Todesstrafe unzulässig ist, weil sie gegen die Unantastbarkeit und Würde der Person verstößt“.

Diese Würde, heißt es weiter in dem nun geltenden Text, gehe auch dann nicht verloren, wenn jemand schwerste Verbrechen begangen hat. Gerade diese Haltung könnte für manchen nicht leicht nachzuvollziehen sein, etwa für die Familien und Freunde von Opfern von Gewalttaten. Dennoch, oder gerade deshalb, ist es so wichtig, klar zu sagen, dass die Hinrichtung eines Menschen zur Vergeltung einer Straftat nicht mit dem Evangelium vereinbar ist. Sie bringe den Opfern keine Gerechtigkeit, sie fördere stattdessen die Rache, schrieb der Papst im Jahr 2015.

Wer jetzt noch für die Todesstrafe ist, kann sich nicht mehr auf die katholische Lehre berufen.“

Ein Blick in die USA zeigt, wie aktuell das Thema ist. Es ist kein Zufall, dass Präsident Donald Trump bei seinen Auftritten immer mal wieder fordert, Drogendealer mit dem Tod zu bestrafen. 54 Prozent der US-Amerikaner befürworten die Todesstrafe bei Mord. Selbst bei den amerikanischen Katholiken liegt die Zustimmung bei 53 Prozent. Sie werden ihre Haltung überdenken müssen.

Natürlich wirft die prinzipielle Ächtung der Todesstrafe durch Papst Franziskus Fragen auf. Wenn etwa die Tötung zur Ahndung eines Verbrechens „im Licht des Evangeliums“ abzulehnen ist, war sie das dann nicht schon in der Vergangenheit? Immerhin hat die Kirche jetzt einen schrittweise vollzogenen Kurswechsel abgeschlossen. Schon die Vorgänger von Papst Franziskus hatten sich deutlich gegen die Todesstrafe ausgesprochen, wenngleich mit Einschränkungen in seltenen Ausnahmefällen.

In seiner Fassung von 1993 schloss der Katechismus die Höchststrafe durch Staatsgewalt nicht unter allen Umständen aus. Auch die Revision des entsprechenden Artikels durch Papst Johannes Paul II. ging nicht so weit wie die jetzt unter Papst Franziskus getroffene Regelung.

Die katholische Glaubenslehre passt sich damit der gesellschaftlichen Entwicklung an. Es gilt längst als Konsens, dass die Todesstrafe nicht nur inhuman, sondern zur Abschreckung unwirksam ist. In Luxemburg hatte das schon der sozialistische Justizminister Robert Krieps deutlich gemacht, unter dessen Federführung die Todesstrafe 1979 aus dem Strafgesetzbuch verschwand.

Die katholische Kirche will sich mit Entschiedenheit für die Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt einsetzen – auch das steht explizit in dem nun geänderten Katechismus-Artikel. Gewonnen ist der Kampf noch nicht. Allein im Jahr 2017 wurden laut Amnesty International weltweit 993 Hinrichtungen verzeichnet. Zwar sind die Zahlen rückläufig, doch die Dunkelziffer ist vermutlich hoch, nicht zuletzt, weil aus China keine Zahlen vorliegen. Und: Noch immer sitzen 22 000 Menschen in den Todeszellen dieser Welt.