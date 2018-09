Fünf Flüchtlinge vom Rettungsschiff Aquarius in Findel eingetroffen

Grünes Licht für die „Aquarius“: Malta lässt Rettungsschiff anlegen

Wieder ist ein Rettungseinsatz der „Aquarius“ in ein diplomatisches Ringen ausgeartet. Die Blockade des Schiffs mit mehr als 140 Migranten an Bord soll nun ein Ende haben. Doch eine langfristige Lösung ist bislang nicht in Sicht.