Dass ein (selbsternannter) Kapitän auch Führungsarbeit verrichtet, zeigt Xavier Bettel als Stadtführer. Mit politischer Führung tut sich der Premierminster allerdings schwer.

Was scheint das doch für ein sorgenfreier Staat zu sein, in dem der Premierminister seinen Arbeitstag als Fremdenführer ausfüllt. Während also Xavier Bettel Touristen durch die Altstadt lotst, gleitet das Großherzogtum dank günstiger gesamtwirtschaftlicher Parameter durch ruhiges Fahrwasser, werden seine Bürger von der blau-rot-grünen Gießkannenpolitik erfrischt.

Dass diese Gießkannenpolitik einem zweifelhaften, weil wenig zukunftstauglichen Wachstumsmodell geschuldet ist – schon am 16 ...