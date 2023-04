Für CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden muss es im Oktober zu einem Wechsel kommen. Was er besser machen will und mit welcher Partei das nicht geht, erzählt er im RTL-Interview.

RTL-Interview

Frieden: „Eine Zweierkoalition wäre besser für das Land“

Simone MOLITOR Für CSV-Spitzenkandidat Luc Frieden muss es im Oktober zu einem Wechsel kommen. Was er besser machen will und mit welcher Partei das nicht geht, erzählt er im RTL-Interview.

Mit wem kann Luc Frieden? Unter anderem um diese Frage ging es am Samstag im „Background am Gespréich“ bei RTL. „In einer Demokratie muss man Brücken zu anderen Parteien bauen, aber nicht einfach nur, um in die Regierung zu kommen, sondern mit dem Ziel, eine Regierung aufzustellen, die dieses Land wieder nach vorne bringt“, wiederholte der CSV-Spitzenkandidat mehrfach. Inhaltlich müsse es passen, um die Probleme Wohnungsbau, Gesundheit, Arbeitsplätze, Steuern und Sicherheit anzugehen. Geld verteilen sei unterdessen keine Strategie für die Zukunft.



Diese Regierung mit ihren drei Positionen bringt das Land nicht voran. Luc Frieden, CSV-Spitzenkandidat

Was programmatisch zusammenpasse, könne er jetzt noch nicht sagen. „Ich kämpfe jetzt erst einmal für unsere Ideen“. Ausschlaggebend sei, dass man sich in fundamentalen Punkten einig sei, dazu gehöre auch eine proeuropäische Haltung.

Zu viele Kompromisse in der Dreier-Koalition

„Eine Zweierkoalition wäre besser für das Land“, zeigte er sich überzeugt. „Zu Dritt muss man immer mehr Kompromisse eingehen. Wenn alles verwässert wird, kommt man nirgends weiter. Mein Ziel ist es, etwas zu bewegen. In den letzten Jahren sind Mega-Probleme entstanden, diese müssen gelöst werden“, so Frieden.

Überdies gab er das Versprechen, als Abgeordneter die Oppositionsbank zu drücken, sollte es die CSV erneut nicht an die Macht schaffen. Als Spitzenkandidat habe er sich unterdessen nicht aufgedrängt, sondern sei gefragt worden, auch von den jungen Gesichtern der Partei.

Es gab eine starke Erneuerung in der CSV, personell und inhaltlich. Es ist nicht mehr die gleiche CSV wie vor zehn Jahren.

Ein Kompetenzteam oder Schattenkabinett gebe es derweil nicht um seine Person. Er könne aber auf die Unterstützung der Fraktions- und Parteimitglieder zählen und werde auch von außen mit guten Ideen gefüttert. „Es gab eine starke Erneuerung in der CSV, personell und inhaltlich. Wenn wir in die Regierung kommen, bringen wir neue Leute mit. Es ist nicht mehr die gleiche CSV wie vor zehn Jahren“, stellte er klar.



Strukturelle Probleme angehen

Für ihn sei der Wechsel im Oktober nötig, weil die strukturellen Probleme gestiegen seien. Wohnungsbau, Wartezeiten im Gesundheitsbereich, Steuererhöhungen und Anstieg der Verbrechensquote listete der CSV-Spitzenkandidat auf. „Auf diese Fragen brauchen wir konkrete Antworten. Diese Regierung mit ihren drei Positionen, die immer sichtbarer werden und in verschiedene Richtungen gehen, kann unser Land nicht nach vorne bringen“, meinte er.

Würde er an Franz Fayot als Wirtschaftsminister festhalten? „Inhaltlich gibt es eine Reihe Divergenzen“, antwortete Frieden. Und konkreter: „Ich glaube, dass die CSV bessere Wirtschaftsminister hätte.“ An das Prinzip Handel durch Wandel habe er nie geglaubt, denke aber auch nicht, dass man nur mit Ländern Handel machen dürfe, mit denen man politisch total einverstanden sei.



Klare Absage an die ADR

Auf die Frage, ob sich die CSV auch als Juniorpartner in der Regierung sehen würde, antwortete Frieden ausweichend: „Mein Ziel ist es, die CSV in die Regierung führen. Alles andere diskutieren wir am 9. Oktober.“

Moderator Roy Grotz hakte trotzdem nach, ob er sich grundsätzlich eine Koalition mit allen Parteien vorstellen könne, auch mit der ADR beispielsweise. „Ich habe nicht gerne Ausschlüsse von Parteien, aber ich muss sagen, dass dieser anti-europäische, prorussische Kurs natürlich für mich ein absolutes No-Go ist, genau wie eine Reihe anderer Positionen. Solche Extreme passen nicht zu dem, was die CSV ist, nämlich eine große Volkspartei der Mitte, eine proeuropäische Partei.“

Der anti-europäische, prorussische Kurs der ADR ist für mich ein absolutes No-Go.

Wie steht es mit Piraten? Da antwortet der CSV-Politiker: „Ich weiß nicht richtig, wofür sie stehen. Für mich ist es wichtig, dass man für alle Fragen der Politik ein Programm hat, und nicht nur in dem einen oder anderen Punkt.“

Gegen Erbschafts- und Vermögenssteuer

Weitere größere Themen in der Sendung „Background am Gespréich“ waren die Sozialpolitik, die Wohnungskrise, die Steuerpolitik und die Arbeitszeitverkürzung. Die Sozialpolitik müsse viel gezielter geführt werden, sagte Frieden. „Wenn man jedem Geld austeilt, unabhängig der sozialen, familiären oder finanziellen Situation, löst man das Problem nicht.“ Die Mittelschicht müsse gestärkt und steuerlich entlastet werden.

Sozialpolitik mache man über Steuern, aber nicht nur. Es müsse dafür gesorgt werden, die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe zu erhalten und weiter Arbeitsplätze zu schaffen. Eine große Steuerreform sei unumgänglich. In diesem Kontext sprach er sich gegen eine einheitliche Steuerklasse aus. „Mit der CSV wird auch keine Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer eingeführt“, sagte er.

Wir brauchen in Luxemburg Wachstum, aber ein gesundes Wachstum.

Als Sparminister will er sich nicht verstanden sehen, jedoch für gesunde Staatsfinanzen eintreten. „Investitionen, die das Land weiterbringen, sind wichtig“, betonte er mit Verweis auf den Wohnungsbau, erneuerbare Energien oder auch noch das Gesundheitswesen. „Wir brauchen in Luxemburg Wachstum, aber ein gesundes Wachstum, wir brauchen Betriebe und dürfen ihnen nicht immer nur Hürden in den Weg stellen.“

In Sachen Wohnungsbaupolitik sprach Frieden von einem Totalversagen in den vergangenen Jahren. „Wir brauchen mehr Angebot, in den Städten müssen wir höher bauen und schneller bauen. Da wo es Sinn macht, um die Städte herum, müssen wir den Bauperimeter erweitern und nicht immer wieder neue Umweltstudien machen“, zählte er auf.

Die Tatsache, dass Investitionen in Mietwohnungen gebremst werden, könne er nicht nachvollziehen. Als Fehler bezeichnete er die Erhöhung der Mehrwertsteuer von drei auf 17 Prozent sowie die Abschaffung des amortissement accéléré. Diese Entscheidungen müssten von einer nächsten Regierung zurückgenommen werden.

Keine von oben herab diktierte Arbeitszeitverkürzung

Was die Arbeitszeitverkürzung anbelangt, so ruft Frieden dazu auf, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick zu behalten. „Die Arbeitszeitorganisation ist für mich ein Schlüsselelement. Der Staat muss eine Modernisierung des Arbeitsrechts vornehmen, dies im Gespräch mit den Unternehmen. Die CSV wird nicht in eine Regierung gehen, wo eine von oben herab diktierte Arbeitszeitverkürzung kommt“, verdeutlichte er.

