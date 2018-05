Obwohl die Nazis die Oktave verbieten, strömen die Luxemburger in den Kriegsjahren zu Tausenden in die Kathedrale. In Zeiten der Not flehen sie die Trösterin der Betrübten um Beistand an und leisten gleichzeitig stillen Widerstand gegen die Besetzung.

Politik 8 Min.

Freiheit hat eine Adresse

Danielle SCHUMACHER Obwohl die Nazis die Oktave verbieten, strömen die Luxemburger in den Kriegsjahren zu Tausenden in die Kathedrale. In Zeiten der Not flehen sie die Trösterin der Betrübten um Beistand an und leisten gleichzeitig stillen Widerstand gegen die Besetzung.

„Noch gewaltiger war der Zudrang bei der Vesper am Nachmittag ...