Fred Keup: „Politik ist ein dreckiges Geschäft“

Foto: Guy Jallay

In Kehlen aufgewachsen und heute in Mamer lebend, schwelgt Fred Keup am Erholungsort „Drëps“, der sich zwischen den beiden Dörfern situiert und wo er bereits als junges Kind seine Freizeit mit seiner Familie verbrachte, in Erinnerung an seine Kindheit. Entlang des Erholungsgebietes fließt die „Kielbaach“, die ihn dazu bewegt haben soll, ein Studium der Geografie anzutreten.