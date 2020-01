Die Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises hat am Montag entschieden, juristisch gegen ihren Ausschluss aus dem Conseil national des Femmes du Luxembourg vorzugehen.

Frauenvereinigung zieht vor Gericht

Am 16. Dezember 2019 hat der Conseil national des Femmes du Luxembourg (CNFL) beschlossen, die Fédération Nationale des Femmes Luxembourgeoises (FNFL) auszuschließen. Gegen diese Entscheidung zieht die FNFL nun vor Gericht.

Dies teilte Astrid Lulling, die Präsidentin der FNFL, am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz mit. Der Ausschluss sei unbegründet und damit nicht gerechtfertigt. Laut Lulling wirft der CNFL ihrer Organisation vor, diesem geschadet zu haben, ohne allerdings konkret darzulegen, auf welche Weise. Deshalb habe die FNFL auf einer außerordentlichen Generalversammlung kurz vor der Pressekonferenz einstimmig für den juristischen Weg votiert.

Schaden von der Monarchie abwenden

Ihren Ursprung hat die Auseinandersetzung in einem Treffen einiger Mitglieder des CNFL mit Großherzogin Maria Teresa auf Schloss Berg vom 6. Juni 2019. Dabei sollen die Großherzogin und Lulling unterschiedlicher Auffassung über die Situation der Frauen in Luxemburg gewesen sein. Erstere soll die Situation als "katastrophal" bezeichnet haben, was Lulling wiederum nicht so stehen lassen wollte.

Lulling hat ihr eigenen Worten zufolge am Ende der Sitzung der Großherzogin unter vier Augen geraten, ihre Meinung nicht öffentlich zu machen. Mit diesem Rat habe sie die Monarchie "vor Schaden bewahren wollen". Außerdem habe man Stillschweigen vereinbart.

Großherzogin bricht in Tränen aus

Nachdem Lulling den Raum verlassen hatte, soll die Großherzogin, im Anschluss an das Schließen sämtlicher Türen, im Beisein der übrigen Mitglieder des CNFL in Tränen ausgebrochen sein. Angeblich weil sie Lulling nicht traute, dass diese tatsächlich nicht mit Journalisten über die Meinungsverschiedenheit reden würde.

Lulling kann sich diese Reaktion nicht erklären, da sie ihren Rat sehr diplomatisch formuliert habe. Sie habe zudem kein Problem damit, wenn die Großherzogin ihre Meinung öffentlich mache, auch wenn sie nicht über ein öffentliches Mandat verfüge.

Lulling sagt ihre Meinung auch bei Hof

Lulling unterstrich auch, dass sie nicht daran glaubt, dass der großherzogliche Hof den CNFL aufgefordert hat, der FNFL eine Rüge auszusprechen. Vielmehr seien die Mitglieder des CNFL wohl der Meinung, man dürfe bei Hof nicht seine eigene Meinung sagen, was sie in den vergangenen Jahrzehnten aber stets getan habe.

Mit ihrer am Montag getroffenen Entscheidung will die FNFL erreichen, dass ihr Ausschluss aus dem CNFL aufgehoben und sie wieder ein normales Mitglied wird. Wie eine weitere darüber hinaus reichende Zusammenarbeit aussehen soll, steht indes in den Sternen.