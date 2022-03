Die Regierung beruft wegen der explodierenden Energiepreise eine Tripartite vor Ostern ein. Der Opposition reicht das nicht. Sie forderte Sofortmaßnahmen.

Politik 5 Min.

Parlament debattiert über hohe Energiekosten

"Frau Lenert, Sie haben nichts gesagt"

Danielle SCHUMACHER Die Regierung beruft wegen der explodierenden Energiepreise eine Tripartite vor Ostern ein. Der Opposition reicht das nicht. Sie forderte Sofortmaßnahmen.

Die Debatte begann mit gleich zwei Überraschungen. Zum einen war es nicht wie erwartet Energieminister Claude Turmes (Déi Gréng), der im Namen der Regierung eine Erklärung zur Preisexplosion beim Treibstoff und beim Heizöl abgab, sondern Paulette Lenert (LSAP) in ihrer Eigenschaft als Vizepremierministerin. Überrascht waren die Abgeordneten auch – zumindest die der Opposition –, als Lenert nach wenigen Minuten das Rednerpult bereits wieder verließ, ohne konkrete Maßnahmen anzukündigen.

Staat unterstützt Privathaushalte mit 75 Millionen Euro Reaktion auf angespannte Situation auf dem Energiemarkt: Luxemburger Haushalte erhalten mehr Zuschüsse vom Staat.

Michel Wolter (CSV), der die Regierung am Mittwoch nach dem Bekanntwerden des historischen Preisanstiegs an der Zapfsäule zu einer Stellungnahme aufgefordert hatte, resümierte ihre Rede denn auch wie folgt: „Frau Lenert, Sie haben überhaupt nichts gesagt.“ Worauf die Vizepremierministerin antwortete: „Die Debatte gehört in die Tripartite. Wir wollen ergebnisoffen in die Gespräche mit den Sozialpartnern gehen.“ Wenn die Regierung zum jetzigen Zeitpunkt bereits konkrete Maßnahmen ankündigen würde, sei dies nicht mehr möglich. Es gehe mitnichten darum, Zeit zu schinden.

Tripartite noch vor Ostern

Und genau zwischen diesen beiden Polen bewegte sich die gesamte, zeitweise sehr hitzig geführte Debatte. Denn am Donnerstagmorgen, also noch bevor das Parlament zusammenkam, hatte Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) mit Rückendeckung von Premierminister Xavier Bettel (DP) angekündigt, dass die Regierung noch vor Ostern eine Tripartite-Runde einberufen werde, und nicht erst im Juli, wie ursprünglich geplant.

Dass die Dreierrunde früher zusammenkommt, wurde von den Regierungsparteien und von der Opposition gleichermaßen begrüßt. Die Tripartite, in den 70er-Jahren als Kriseninstrument geschaffen, sei das ideale Instrument, um nach Auswegen aus der aktuellen Krise zu suchen, so der parteiübergreifende Konsens. Es sei das Ziel der Regierung, zusammen mit den Sozialpartnern kurzfristige und wirksame Lösungen zu finden, betonte Ministerin Lenert.

Energiepreise explodieren - Lange Autoschlangen an Tankstellen Die Preise steigen in der Nacht um bis zu 40 Cent je Liter. Diesel kostet nun deutlich über zwei Euro und wird zum teuersten Sprit.

Allerdings gingen die Meinungen in der Frage auseinander, ob die Regierung nicht schon vorher handeln und Sofortmaßnahmen zur Entlastung der Haushalte in die Wege leiten müsse. Die Opposition wies denn auch immer wieder darauf hin, dass die Regierung zwar unlängst ein erstes Maßnahmenpaket in Höhe von 75 Millionen Euro angekündigt hatte, dass aber bislang noch nichts passiert sei: „Die Menschen brauchen jetzt sofort Hilfe, nicht erst in sechs Wochen“, meinte beispielsweise Fred Keup (ADR). Und für Marc Goergen (Piraten) kommt „alles zu spät. Die Leute müssen ihre Rechnungen jetzt bezahlen“. Gilles Roth (CSV) griff seinerseits eine Aussage von Energieminister Turmes vom Dienstag auf: „Sie haben vor zwei Tagen hier im Parlament erklärt, man dürfe nicht aus der Hüfte schießen. Das haben Sie auch nicht. Denn bislang haben Sie noch kaum Pulver verschossen.“ Roth monierte auch, dass die angekündigten Maßnahmen „in keinem Verhältnis zu der Preishausse“ stünden und der Staat an jedem verkauften Liter Benzin mitverdiene.

Die Vorschläge der Opposition

Die Oppositionsparteien unterbreiteten eine ganze Reihe von Vorschlägen, um den Bürgern unter die Arme zu greifen. Gilles Roth forderte beispielsweise unverzüglich eine zeitlich begrenzte Preisbremse auf Benzin, Diesel, Gas und Heizöl, eine Rückvergütung aller zusätzlichen Steuereinnahmen auf Energieprodukten seit dem 1. Januar, eine weitere Anpassung der Teuerungszulage sowie eine Anhebung des Kilometergeldes und der Kilometerpauschale.

Myriam Cecchetti (Déi Lénk) forderte ebenfalls eine Anhebung und eine Ausweitung der Teuerungszulage, außerdem sollte jeder Haushalt ein Energiegeld in Höhe von 100 bis 200 Euro bekommen. Marc Goergen (Piraten) sprach sich für eine Anpassung beim Kilometergeld, eine Verdoppelung der Mietzulage und eine Einmalprämie aus. Fred Keup forderte im Namen seiner Partei unter anderem eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Benzin und Diesel, eine Anpassung der Steuertabelle an die Inflation, Anpassungen beim Index-Warenkorb sowie die Abschaffung der CO2-Steuer. Für die ADR steht nämlich fest: „Grün wird teuer.“

Der Friede und die Verteidigung unserer Werte haben einen Preis. Paulette Lenert

Und genau an dem Punkt entflammte dann eine sehr hitzige Debatte. Denn zuvor hatte François Benoy (Déi Gréng) die CO2-Steuer nachdrücklich verteidigt, die Einhaltung der Klimaziele angemahnt und die Verlängerung, beziehungsweise die Anpassung der Energieprämien explizit begrüßt. Benoys Parteikollegin Stéphanie Empain wehrte sich vehement gegen Keups Vorwurf.

Ursachenforschung

In der Debatte ging es auch immer wieder um die Ursachen der Kostenexplosion. Die Redner waren sich einig, dass die Preisspirale vor allem durch den Ukraine-Krieg und die damit zusammenhängenden Sanktionen gegen Russland befeuert wird, aber auch durch die große Abhängigkeit vom russischen Gas. Dennoch verteidigten sie die Sanktionen. Sie stimmten in dem Punkt daher mehrheitlich mit Vizepremierministerin Lenert überein: „Der Friede und die Verteidigung unserer Werte haben einen Preis.“ Die Regierung werde aber niemanden im Regen stehen lassen.

Warum das Butterbrot teurer wird Die Preisexplosion bei den Erdölprodukten, die hohe Inflation und der Ukraine-Krieg treiben Agrarpreise in die Höhe. Eine Analyse.

Immer wieder erging deshalb ein Appell an die Solidarität. Max Hahn (DP) sprach beispielsweise von einer „gesamtgesellschaftlichen Kraftanstrengung“ die nötig sei, um die Krise zu überwinden. Cécile Hemmen (LSAP) betonte, dass „wir nur mit vereinten Kräften aus der Krise herausfinden werden“. Für François Benoy muss dass Land „solidarisch zusammenstehen, wie in der Stahlkrise“.

Während Fred Keup neben den geopolitischen Aspekten auch „hausgemachte Ursachen“ ausmachte, sehen Cecchetti und Georgen noch andere Gründe für die Preisexplosion. Die Abgeordnete von Déi Lénk sieht das Grundübel in der Liberalisierung. Wäre der Energiesektor in öffentlicher Hand, hätte die Entwicklung leichter abgefedert werden können. Ähnlich sieht es auch der Vertreter der Piraten, wies er doch darauf hin, dass die Preise durch die Spekulation und den hohen Dollar-Kurs zusätzlich angetrieben werden. Cécile Hemmen sieht ihrerseits auch die Opec-Staaten in der Verantwortung, die bislang eine substanzielle Produktionssteigerung ablehnen.

Die vier Motionen mit den Vorschlägen der ADR und von den Piraten wurden allesamt verworfen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.