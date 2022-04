Die französischen Wähler im Großherzogtum stimmten mehrheitlich für Emmanuel Macron, gefolgt von Jean-Luc Mélenchon und Eric Zemmour.

Wahl in Frankreich

Französische Wähler in Luxemburg stimmen für Macron

(jwi) - In Frankreich fand am Sonntag die erste Runde der Präsidentschaftswahl statt. Auch in Luxemburg konnten französische Wähler ihre Stimmen abgegeben. Und hier war das Resultat eindeutig: Amtsinhaber Emmanuel Macron führt, gefolgt von Jean-Luc Mélenchon und Eric Zemmour. Die Ergebnisse des ersten Wahlgangs der französischen Präsidentschaftswahlen wurden am Montagmorgen gegen 1 Uhr verkündet.

Von den 28.151 registrierten Wählern im Großherzogtum gaben 47 Prozent, also fast die Hälfte ihre Stimme ab. 13.243 Stimmzettel wurden als gültig betrachtet. Macron führt mit 49 Prozent die Liste an, gefolgt von Linksaußen-Kandidat Jean-Luc Mélenchon (12,72 Prozent), dem Rechtsextremisten Eric Zemmour (10 Prozent) und dem Grünenpolitiker Yannick Jadot (7,88 Prozent).

Rechtspopulistin Marine Le Pen bekam 6,04 Prozent der Stimmen, die Konservative Valérie Pécresse 5,69 Prozent, Nicolas Dupont-Aignan 2,11 Prozent, Jean Lasalle 1,77 Prozent, Anne Hidalgo 1,63 Prozent, Fabien Roussel 0,85 Prozent, Philippe Poutou 0,50 Prozent und Nathalie Arthaud 0,27 Prozent. Die Ergebnisse müssen bis Mittwoch noch offiziell vom französischen Verfassungsrat angenommen werden.

