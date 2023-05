Hohe Restaurantrechnungen, teure Weine und Cocktails auf Staatskosten, so lauten die Vorwürfe an den Minister.

Politik 2 Min.

Auslandsreisen

Franz Fayot weist Vorwurf von übertriebenen Spesen zurück

Teddy JAANS Hohe Restaurantrechnungen, teure Weine und Cocktails auf Staatskosten, so lauten die Vorwürfe an den Minister.

Wirtschafts- und Entwicklungsminister sind viel auf Reisen, dabei entstehen Spesen, die im Normalfall vom Steuerzahler übernommen werden- so auch Franz Fayot. Im Prinzip eine ganz normale Prozedur und nicht erwähnenswert.

Am Montag hatte reporter.lu unter dem Titel „Die Spesen des Franz Fayot“ einen Beitrag veröffentlicht, in dem allerdings von teuren Restaurantbesuchen, Alkohol-Bestellungen auf Hotelzimmer, Uber-Fahrten oder Weihnachtsschokolade am Flughafen auf Kosten der Allgemeinheit die Rede ging. Restaurantrechnungen von mehreren hundert Euro seien eher die Regel, als die Ausnahme, so der Beitrag - beispielsweise 267 Euro für „“Extra breakfast food" im Rahmen eines Jerusalem-Besuchs im Jahr 2022. Teure Weine und Cocktails seien regelmäßig vom Ministerium übernommen worden. In einem konkreten Fall seien auch Restaurantkosten übernommen worden, die außerhalb des offiziellen Programmes anfielen. Das passierte im Jahr 2021 in New York, als die Delegation aus Luxemburg drei Tage vor Beginn des offiziellen Programmes privat angereist war, Essen und Getränke jedoch dem Staat in Rechnung gestellt wurden.

Reaktion des Ministeriums

Das Ministerium hat am Dienstag eine Stellungnahme zu den Vorwürfen veröffentlicht. Das Frühstück in Jerusalem sei beispielsweise ein Arbeitsfrühstück mit den Leitern der Vertretung der EU sowie der Europäischen Investitionsbank im Westjordanland und im Gazastreifen gewesen, in New York habe es sich um Essen gehandelt, die „trotz Privatzeit, der Vorbereitung der bevorstehenden offiziellen Dienstreise galten“, so das Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten.

Franz Fayot in Bangladesch und Nepal Minister Franz Fayot macht sich darüber schlau, wie Kooperationsprojekte und humanitäre Initiativen mit lokalen Partnern umgesetzt wurden.

Dass der Minister auf einer Mittelamerika-Reise Fotos der costaricanischen Natur postete, auf denen zu sehen ist, wie er in Wanderhose und mit Rucksack auf einen Wasserfall blickt, erklärt das Ministerium mit der Angabe, der Minister habe mehrere von Luxemburg unterstützte Projekte in dieser Region besichtigt und er sei aus logistischen Gründen in einem Hotel abgestiegen, das in der Nähe der Fälle liegt.

„Ohne Zusamenhang“

Generell, so die Mitteilung, seien die Kosten von reporter ohne Zusammenhang aufgelistet worden, wodurch ein falscher Eindruck entstanden sei. Bei einigen Reisen habe die Verlobte des Ministers ihn wohl begleitet, sie habe aber in dem Fall die dadurch entstandenen Kosten privat beglichen.

Covid, Krieg und Luxemburgs Wirtschaft von morgen „Von 2018 bis einschließlich 2022 wurden insgesamt 906 Millionen Euro für Hilfen an Unternehmen bereitgestellt“, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Die von reporter erwähnten 90 Euro für Weihnachtsengel, die Fayot 2021 am Flughafen Zürich beim Chocolatier „Sprüngli“ auf Staatskosten erworben hatte, wurden in Zwischenzeit vom Minister an den Staat rückerstattet, so das Ministerium abschließend. Der Minister habe sich für dieses Versehen entschuldigt.

Lesen Sie hier die Mitteilung des Ministeriums.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.