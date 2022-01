Der Wirtschaftsminister will die Vermittlungsprovision bei Immobilienverkäufen deckeln. Dies soll den überhitzten Markt abkühlen.

Steigende Immobilienpreise

Franz Fayot sagt Maklergebühren den Kampf an

Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) will angesichts der weiter steigenden Immobilienpreise in Luxemburg bei den Maklerprovisionen auf die Bremse drücken.

Fayot kündigte am Samstag bei RTL Radio Lëtzebuerg an, dass die derzeitigen Vermittlungsgebühren bei Immobilientransaktionen reduziert werden sollen. Eine entsprechende großherzogliche Verordnung befinde sich in Vorbereitung. „Ich bin dabei, zu prüfen, ob das juristisch und technisch möglich ist“, sagte der frühere Parteipräsident der LSAP.

Im Herbst war Fayot der Frage nach einer Wiedereinführung der Deckelung der Vermittlungsgebühren noch ausgewichen. Die Preisbindung bei den Provisionen ist seit 2004 abgeschafft.

Franz Fayot will Maßnahmen gegen die Teuerung auf dem Immobilienmarkt setzen. Foto: Luxemburger Wort/Anouk Antony

Der Minister verwies in der RTL-Sendung „Background am Gespréich“ darauf, dass sich die Preise für Apartments in Luxemburg in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt haben. Die Maklerprovision sei eine der Ursachen für den starken Preisanstieg, sagte Fayot.

Derzeit verrechnen Makler den Verkäufern üblicherweise drei Prozent des Kaufpreises als Provision – oder sogar mehr. Die Verkäufer holten sich diese Gebühr jedoch oft über einen höheren Verkaufspreis zurück. Für Fayot handle es sich dabei um eine „Marktstörung“.

Jüngste Recherchen des „Luxemburger Wort“ ergaben, dass immer mehr Immobilienmakler in die lukrative Branche drängen. Gab es im Jahr 2005 noch 592 Immobilienagenturen, hat sich die Zahl inzwischen nahezu verdoppelt.

Nicht alle dieser Agenten arbeiten sauber. Manche locken Eigentümer mit zu hohen Verkaufspreisen – und befeuern damit die Teuerung zusätzlich. Sogar aus der Branche selbst kommen Warnrufe: „Falsche Preise machen den Immobilienmarkt kaputt“, erklärte Matthias May von der Immobilienagentur Engel und Völkers im LW-Interview. Ähnlich äußerte sich auch Jean-Paul Scheuren, Präsident der Chambre immobilière du Grand-Duché de Luxembourg.

