Franz Fayot offen für Doppelspitze im Wahlbezirk Zentrum

Der Wirtschaftsminister will die LSAP im Zentrum in die nächsten Wahlen führen. An seiner Seite wünscht er sich eine populäre Parteikollegin.

(LW) – Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) hat am Montag bekräftigt, dass er sich für die Chamber-Wahlen 2023 eine Spitzenkandidatur im Wahlbezirk Zentrum vorstellen kann. „Ich würde gern im Duo mit Paulette Lenert Spitzenkandidat im Wahlbezirk Zentrum werden“, sagte Fayot bei RTL Radio Lëtzebuerg. Allerdings sei diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen.

Fayot zufolge habe die Vizepremierministerin die Präferenz geäußert, in ihrem Heimatbezirk Osten anzutreten. Allerdings habe Lenert auch gesagt, dass in Bezug auf den Wahlbezirk noch nicht das letzte Wort gesprochen sei. Die 54-Jährige war zuletzt in der Politmonitor-Umfrage erneut auf Platz eins gelandet.



Im Wahlgesetz gibt es keine Bestimmung, wonach Kandidaten im gleichen Bezirk wohnen müssen, in dem sie sich zur Wahl stellen. Denn die Abgeordneten sollen die Interessen aller Bürger und nicht nur der Einwohner ihres Bezirks verteidigen.

Der 50-jährige Fayot wurde 2013 erstmals ins Parlament gewählt. Bei der Kammerwahl 2018 erreichte der Stater Sozialist im Wahlbezirk Zentrum hinter Étienne Schneider und Marc Angel den dritten Platz. Im Februar 2020 übernahm Fayot die Leitung des Wirtschaftsministeriums sowie des Ministeriums für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten.

