Seit Dienstag gibt es sowohl auf Regierungsebene als auch im Parlament mehrere neue Gesichter. Im Wirtschaftsministerium zog mit Franz Fayot ein neuer Hausherr ein. Sein Vorgänger Etienne Schneider will sich vorerst ins Privatleben zurückziehen.

Politik 15 1 3 Min.

Franz Fayot als Wirtschaftsminister vereidigt

Danielle SCHUMACHER Seit Dienstag gibt es sowohl auf Regierungsebene als auch im Parlament mehrere neue Gesichter. Im Wirtschaftsministerium zog mit Franz Fayot ein neuer Hausherr ein. Sein Vorgänger Etienne Schneider will sich vorerst ins Privatleben zurückziehen.

Im Wirtschaftsministerium am Boulevard Royal zieht mit Franz Fayot ein neuer Hausherr ein. Der LSAP-Politiker wurde am Dienstag von Großherzog Henri vereidigt.



Der heute 48-Jährige saß seit 2013 im Parlament, wo er zuletzt Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses war. 2015 war er Budgetberichterstatter. Er war aber auch Rapporteur beim "Space-Minnig-Gesetz". Somit bringt Fayot bereits gute Kenntnisse in einem Bereich mit, der seinem Vorgänger Etienne Schneider (LSAP) stark am Herzen lag.

7 Franz Fayot wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Foto: Anouk Antony

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Franz Fayot wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Foto: Anouk Antony Franz Fayot wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Foto: Anouk Antony Franz Fayot wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Foto: Anouk Antony Franz Fayot wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri hat Etienne Schneider (LSAP) von seinen Ämtern entbunden. Foto: Anouk Antony Großherzog Henri hat Etienne Schneider (LSAP) von seinen Ämtern entbunden. Foto: Anouk Antony Franz Fayot (LSAP) wurde von Großherzog Henri als neuer Wirtschatschaftsminister vereidigt. Etienne Schneider (LSAP) wurde von seinen Ämtern entbunden. Foto: Anouk Antony

Fayot steht zur Zeit noch an der Spitze der LSAP. Er will den Parteivorsitz allerdings abgeben. Bislang hat nur die frühere Staatsministerin im Wirtschaftsministerium und aktuelle Abgeordnete, Francine Closener, Interesse an dem Amt bekundet.



Franz Fayot: Ein Kapitalismuskritiker wird Wirtschaftsminister Auch wenn der neue Kopf des Wirtschaftsministeriums frischen Wind und neue Akzente bringt, bleiben die Unternehmen vorläufig gelassen. Sie setzen auf das bisherige Erfolgsrezept: Kooperation.

Etienne Schneider (49) legte sein Amt nach fast acht Jahren als Wirtschaftsminister und nach einem guten Jahr im Gesundheitsressort nieder. Der LSAP-Politiker hatte seinen Rückzug aus der Politik im Dezember offiziell angekündigt. Als Gründe für seine Entscheidung nannte er unter anderem sein schlechtes Resultat bei den Parlamentswahlen. Er hatte allerdings immer wieder betont, dass Minister nicht länger als zehn Jahre im Amt bleiben sollten. Schneider ist als neuer Direktor der europäischen Weltraumbehörde ESA im Gespräch.



Schlüsselübergabe



Unmittelbar nachdem er seinen Rücktritt eingereicht hatte, übergab Etienne Schneider die Schlüssel der beiden Ministerien an seine Nachfolger: Zunächst fand die Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium statt: Neue Hausherrin in der Villa Louvigny ist Paulette Lenert, die bislang die Ressorts Konsumentenschutz und Entwicklungszusammenarbeit betreut hatte. Anschließend erhielt war es an Franz Fayot: Er erhielt die schlüssel vom Wirtschaftsministerium.



4 Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium: Etienne Schneider übergibt die Schlüssel an die neue Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium: Etienne Schneider übergibt die Schlüssel an die neue Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Foto: Pierre Matgé Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium: Etienne Schneider übergibt die Schlüssel an die neue Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Foto: Pierre Matgé Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium: Etienne Schneider übergibt die Schlüssel an die neue Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Foto: Pierre Matgé Passation des pouvoirs im Gesundheitsministerium: Etienne Schneider übergibt die Schlüssel an die neue Gesundheitsministerin Paulette Lenert. Foto: Pierre Matgé

Die letzte Stabsübergabe findet am Mittwoch statt. Paulette Lenert übergibt das Kooperationsministrium an Franz Fayot.



Personalkarussell in der Chamber dreht sich



In Folge der Regierungsumbildung drehte sich auch das Personalkarussell im Parlament. Franz Fayot wird von Cécile Hemmen ersetzt, die die LSAP bereits nach den Wahlen von 2013 für eine Mandatsperiode im Parlament vertreten hatte.



4 Cécile Hemmen wurde als neue LSAP-Abgeordnete vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Franz Fayot an. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Cécile Hemmen wurde als neue LSAP-Abgeordnete vereidigt. Sie tritt die Nachfolge von Franz Fayot an. Foto: Pierre Matgé Pim Knaff legte seinen Eid als neer Abgeordneter der DP ab. Er ersetzt Eugène Berger, der vor kurzem verstorben ist. Foto: Pierre Matgé Cécile Hemmen (LSAP) und Pim Knaff (DO) warten auf ihre Vereidigung. Foto: Pierre Matgé Laurent Scheek ist neuer Generalsekretär des Parlaments. Foto: Chambre des députés

Bei der LSAP war es schon im Dezember zu einem Wechsel gekommen. Damals hatte Francine Closener den langjährigen Abgeordneten Marc Angel ersetzt, der seinerseits nach dem Amtsantritt von Nicolas Schmit als neuer EU-Kommissar für Arbeit und Soziales ins Europaparlament nach Straßburg über gewechselt war. Am 21. Januar war dann Simone Asselborn-Bintz als neue LSAP-Abgeordnete vereidigt worden, sie ersetzt Alex Bodry nach dessen Wechsel in den Staatsrat.



Am gleichen Tag hatte auch DP-Generalsekretär Claude Lamberty seinen Eid abgelegt. Er war für Joëlle Elvinger nachgerückt, die zum Europäischen Rechnungshof gewechselt war.



Pim Knaff ersetzt Eugène Berger



Die DP musste am Dienstag noch einen weiteren Wechsel vollziehen. Nachdem plötzlichen Tod ihres langjährigen Fraktionsvorsitzenden Eugène Berger ging das Südmandat an Pim Knaff. Er hätte sich gewünscht, unter weniger tragischen Umständen ins Parlament aufgenommen zu werden, erklärte er in seiner Antrittsrede im Plenum. Der liberale Südabgeordnete will die Digitalisierung und die Dezentralisierung in den Mittelpunkt seiner parlamentarischen Arbeit stellen. Als Escher Kulturschöffe liegt ihm natürlich auch das Dossier Esch 2022 am Herzen.



Laurent Scheeck war zuvor im Service des Relations Internationales des Parlaments tätig. Foto: Chambre des Députés

Auch in der Verwaltung der Chamber steht ein Wechsel an. Die Abgeordneten haben am Dienstag Laurent Scheek (45) zum neuen Generalsekretär ernannt. Scheeck, der zuvor im Service des Relations Internationales des Parlaments tätig war, folgt auf Claude Frieseisen, der in den Ruhestand geht.