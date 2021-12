Der frühere CSV-Chef musste sich wegen der Rückzahlung von Sozialleistungen durch die Partei und eines angeblich fiktiven Arbeitsvertrags verantworten.

Urteil im Freundeskreisprozess

Frank Engel und sechs weitere Angeklagte freigesprochen

(LW) - Der frühere Parteipräsident der CSV, Frank Engel, ist im sogenannten Freundeskreis-Prozess für nicht schuldig erklärt worden. Auch die restlichen sechs Angeklagten wurden in erster Instanz freigesprochen, wie am Donnerstag vor Gericht bekannt gegeben wurde. Ob die Staatsanwaltschaft in Berufung geht, ist noch nicht bekannt.

Direkt nach dem Urteil zeigten sich Engel und der ebenfalls angeklagte Ex-CSV-Generalsekretär Félix Eischen erleichtert. „Die luxemburgische Justiz hat gezeigt, dass sie nicht bereit ist, politische Prozesse zu führen“, meinte Engel. Nun müssten sich einige führende Mitglieder der CSV Gedanken über ihre politische Zukunft machen. Er ließ sich zudem die Möglichkeit offen, wegen Dénonciation calomnieuse Anzeige zu erstatten.

Eischen deutete seinerseits an, in der CSV bleiben zu wollen. Trotzdem habe er sich in den vergangenen Monate viele Fragen rund um den Vorgang der Verleumdung gestellt. Neben Engel und Eischen war von den sieben Angeklagten noch der frühere Schatzmeister André Martins, der sich jedoch nicht gegenüber der Presse äußerte, anwesend.

Bei dem Prozess ging es um einen Arbeitsvertrag, den Frank Engel in seiner Zeit als Vorsitzender mit dem CSV-Frëndeskrees abgeschlossen hatte, von dem die Mehrheit in der Partei aber offensichtlich nichts wusste. Neben Engel, Eischen und Martins mussten sich auch Georges Heirendt, Elisabeth Margue, Georges Pierret und Stéphanie Weydert vor Gericht verantworten.



Präsident ohne Einkommen

Die Staatsanwaltschaft hatte neun Monate Haft auf Bewährung und eine Geldbuße für Engel gefordert. Der Staatsanwalt argumentierte, dass der Arbeitsvertrag zwischen dem Freundeskreis und Engel einzig und allein dem Zweck diente, Engel zu einem Einkommen zu verhelfen, nachdem dieser keine Zahlungen mehr vom Europaparlament erhielt. Der frühere Europaabgeordnete empörte sich am letzten Verhandlungstag Ende Oktober über das geforderte Strafmaß. Keiner der Angeklagten habe es verdient, auf der Anklagebank zu sitzen. Er habe den Freundeskreis nicht betrügen, sondern wiederbeleben wollen, nachdem zuvor 25 Jahre lang nichts passiert sei.

Félix Eischen und André Martins drohten jeweils sechs Monate Haft auf Bewährung inklusive Geldstrafe. Für Georges Heirendt, Elisabeth Margue, Georges Pierret und Stéphanie Weydert wurden Geldstrafen gefordert.



