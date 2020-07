Frank Engel: Ruf nach Regeln

Der CSV-Präsident fordert im "Wort"-Interview klare Verhaltensregeln in der Corona-Krise und deren rigorose Umsetzung. Der Zustand seiner Partei bereitet ihm zum Teil Sorgen.

Frank Engel (45) steht seit Januar 2019 an der Spitze der CSV, der mit rund 10.000 Mitgliedern größten Partei Luxemburgs. Im „Wort“-Interview kritisiert er das Déconfinement der Regierung aus dem Corona-Lockdown. Ihm fehlt es an klaren Regeln, deren Einhaltung auch überwacht werden müssen. Nur so könne ein zweiter Lockdown vermieden werden. Sorgen bereitet ihm aber auch, dass seine Partei in den Umfragen weiter an Zustimmung verliert.

Frank Engel, haben Sie den Urlaub schon gebucht? Geht es ins Ausland oder wird es doch „Vakanz doheem“? ...