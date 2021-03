Der 45-jährige frühere Europaabgeordnete hat die Absicht, sich erneut einer Wahl zum Parteivorsitzenden zu stellen.

Frank Engel kandidiert erneut als CSV-Chef

Der 45-jährige frühere Europaabgeordnete hat die Absicht, sich erneut einer Wahl zum Parteivorsitzenden zu stellen.

(jt/TJ) - Frank Engel stellt sich im April seiner Wiederwahl als Parteichef der CSV. Das meldet RTL Radio Lëtzebuerg am Mittwochmittag unter Berufung auf ein Schreiben Engels an die Parteimitglieder. In dem 20-seitigen Dokument legt der frühere Europaabgeordnete seine Pläne für eine Neuausrichtung der Partei im Hinblick auf das „Super-Wahljahr“ 2023 dar.

Auf Nachfrage hin bestätigte Frank Engel, dass er sehr wohl gewillt sei, das Amt ein zweites Mal zu bekleiden. Er wolle mit dem Schreiben im Vorfeld seiner Kandidatur - die noch nicht offiziell gestellt ist - über seine Ideen, die er im Vorfeld der 2023er Wahlen gedenkt umzusetzen, ins Bild setzen.

Engel ist der bislang einzige Bewerber für den Posten des Parteipräsidenten. Bei einer Online-Mitgliederversammlung am 24. April wird über den gesamten Vorstand der Oppositionspartei neu abgestimmt. Auch der Posten des Generalsekretärs - aktuell übt der Deputierte Paul Galles diese Funktion aus - könnte neu besetzt werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.