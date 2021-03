Der CSV-Präsident will keine Schlammschlacht und lässt durchblicken, dass er sein Amt aufgeben könnte.

Frank Engel: "ich kann die Partei nicht mehr einen"

Danielle SCHUMACHER Der CSV-Präsident will keine Schlammschlacht und lässt durchblicken, dass er sein Amt aufgeben könnte.

„Ich wollte die Partei einen. Ich bin aber bei meinen Vorhaben gescheitert“, erklärte CSV-Präsident Frank Engel am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz. Er wolle aber auch keine Schlammschlacht. Eine konkrete Aussage machte er nicht, allerdings ließ er durchblicken, dass er sein Mandat als Parteivorsitzender entweder niederlegen könnte, oder aber, dass er zumindest auf eine erneute Kandidatur verzichten werde. Der CSV-Kongress findet am 24. April in digitaler Form statt.



Die Entscheidung, ob Engel die Partei weiterhin anführt, könnte noch an diesem Freitag fallen. Denn um 12 Uhr kommt der Nationalvorstand zusammen, dort könnte dann endgültig geklärt werden, wie es weiter geht.



Hintergrund ist ein Machtkampf innerhalb der Partei, der seit Monaten tobt, der aber Anfang der Woche eskaliert war. Mitglieder des CSV Frëndeskrees hatten die Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass sich Frank Engel, der in seiner Eigenschaft als Parteivorsitzender auch Präsident des Freundeskreises ist, sich womöglich eine Straftat schuldig gemacht hat. Der Vorwurf lautet auf „faux et usage de faux“.

Konkret geht es dabei um einen Arbeitsvertrag, den Engel mit dem Freundeskreis abgeschlossen hatte, und der ihm von Mai bis Dezember ein Monatsgehalt von 4.000 Euro garantierte. Als Gegenleistung sollte er sondieren, ob es möglich wäre, den Freundeskreis in eine Stiftung umzuwandeln. Als weitere Mission nannte Engel einen möglichen Verkauf der Parteizentrale und den Erwerb einer neuen, passenderen Immobilie.

Der Freundeskreis ist ein Hilfskonstrukt, das als Besitzer der Immobilien fungiert, weil Parteien laut luxemburgischem Gesetz nicht über ein juristisches Statut verfügen und daher auch keine Immobilien besitzen können. Ähnliche Regelungen gibt es daher auch bei den anderen Parteien.

Wie bereits unmittelbar nach dem Bekanntwerden des Vorfalls erklärte Engel erneut, er habe sich nichts vorzuwerfen. 4.000 Euro seinen ein „realer Lohn“. Allerdings gab er auch zu, dass er die Aufgabe, die in den befristeten Arbeitsvertrag festgehalten worden war, nicht erfüllt habe. Es sei nicht möglich gewesen, den Freundeskreis in eine Stiftung umzuwandeln. Auch seine Bemühungen im Zusammenhang mit den in Erwägung gezogenen Immobilientransaktionen seinen erfolglos geblieben.

Enge vertritt weiterhin die Meinung, dass die Mitglieder des Freundeskreises die Staatsanwaltschaft vor allem deshalb informiert hätten, weil sie ihn als Parteipräsident loswerden wollten.

