Angriff als Verteidigung

Frank Engel geht in die Offensive

Marc HOSCHEID Am zweiten Tag im CSV-Freundeskreisprozess geht es um den Arbeitsvertrag von Frank Engel, der wiederum gegen die Partei austeilt.

Im Prozess rund um ein mögliches Scheinarbeitsverhältnis zwischen dem früheren CSV-Präsidenten Frank Engel und dem der Partei nahestehenden Freundeskreis sowie die Rückerstattung von Engels Sozialleistungen durch die CSV, bei dem neben Engel noch sechs weitere Personen auf der Anklagebank sitzen, standen am Mittwoch die Aussagen von fünf Zeugen auf dem Programm.

Diese brachten jedoch wenig neue Erkenntnisse. Zunächst machten jene beiden Polizeibeamten ihre Aussagen, die für die Ermittlungen verantwortlich zeigten. Anschließend hatten vor allem der Anwalt der früheren CSV-Vizepräsidentinnen Elisabeth Margue und Stéphanie Weydert sowie der Rechtsbeistand von Georges Pierret Fragen an die Polizisten.

Ziel war es, zu unterstreichen, dass Margue, Pierret und Weydert den Arbeitsvertrag zwischen Engel und dem CSV-Freundeskreis nie zu Gesicht bekommen hatten. Während einer Sitzung des Conseil d'administration des Freundeskreises Ende April war man sich prinzipiell darüber einig, dass Frank Engel von Juni bis Dezember 2020 rund 40.000 Euro gezahlt werden sollten, damit er einerseits neue Immobilien für die Partei erwerben und andererseits den Freundeskreis in eine Stiftung umwandeln sollte.

Margue, Pierret und Weydert haben Vertrag nie gesehen

Im Anschluss setzte Engel den Entwurf eines entsprechenden Vertrags auf, den er dem damaligen Schatzmeister André Martins schickte. Martins trug seinerseits das genaue Monatsgehalt ein und schickte drei Exemplare des Vertrags mit der Post an den damaligen CSV-Generalsekretär Félix Eischen. Wegen Terminproblemen unterschrieben Eischen, Engel und Martins das Dokument jedoch nicht zur selben Zeit am selben Ort.

Aus der Befragung der beiden Polizeibeamten ging hervor, dass weder Margue noch Pierret oder Weydert den Vertrag zu Gesicht bekamen, allerdings bei dem Treffen Ende April ihr prinzipielles Einverständnis für ein solches Arbeitsverhältnis gegeben hatten.

Nach den beiden Beamten machten dann die früheren Kassenrevisoren Gaston Kraus und Jean-Marie Raus ihre Aussagen. Beide bestätigten, dass sie den ehemaligen Schatzmeister Georges Heirendt auf die Rückerstattung von Engels Sozialabgaben angesprochen hätten und mit den anschließenden Erklärungen zufrieden gewesen seien.

Auch der frühere CSV-Generalsekretär Paul Galles war als Zeuge geladen. Er hatte den Bericht über die Generalversammlung des Freundeskreises vom 8. März 2021, bei der es wegen Engels Arbeitsvertrags zu verbalen Auseinandersetzungen gekommen war, verfasst. Engels Anwältin Lydie Lorang erkundigte sich darüber, wer im Nachhinein noch Anpassungen an dem Dokument forderte. Laut Galles waren dies die fünf CSV-Abgeordneten Martine Hansen, Gilles Roth, Diane Adehm, Marc Spautz und Léon Gloden.

Kritik an Kauf von 25.000 Euro teurem Schreibtisch

Nach den Zeugenaussagen hatten die sieben Angeklagten noch einmal die Möglichkeit, sich zu äußern. Dabei betonte Eischen, dass er aufgrund seiner Burnout-Erkrankung im zweiten Halbjahr 2020 nicht mehr in der Lage gewesen sei, zu überprüfen, ob Engel seinen vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen sei.

Engel nutzte seinerseits die Möglichkeit, gegen seine frühere Partei auszuteilen. Die Aussagen vom Vortag hätten gezeigt, dass vor der Entscheidung, ihn bei der Staatsanwaltschaft zu denunzieren, von der Fraktion massiver Druck auf mehrere Personen ausgeübt worden sei. „Dieses Vorgehen war teilweise an der Grenze der Legalität“, meinte Engel.

Mit Blick auf die Kritik an der Rückerstattung seiner Sozialleistungen beklagte Engel eine Doppelmoral in der CSV und deutete Unregelmäßigkeiten beim Rechnungshof an. In einem ersten Bericht sei noch bemängelt worden, dass die Fraktion der Partei den Schreibtisch des ehemaligen Parteipräsidenten Marc Spautz nach dessen Ausscheiden aus dem Amt für den Einkaufspreis von rund 25.000 Euro abgekauft hatte. Später sei dieser Passus jedoch auf „wundersame Weise“ verschwunden.

