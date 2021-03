Auf einer Pressekonferenz äußert sich der CSV-Präsident am Freitagmorgen zu den Vorwürfen rund um die "Freundeskreisaffäre".

Frank Engel erklärt sich

(MaH) - Am Dienstag schlug die Nachricht, dass CSV-Präsident Frank Engel von Parteifreunden, darunter sechs Abgeordneten, wegen des Verdachts auf „faux et usage de faux“ bei der Staatsanwaltschaft angeschwärzt wurde, ein wie eine Bombe. Dies, weil er in seiner Funktion als Präsident des Vereins „CSV-Frëndeskrees“ während sieben Monaten ein Bruttogehalt von 6.000 Euro kassiert haben soll, ohne dafür eine Gegenleistung zu erbringen.

Eigentlich hätte Engel Unterstützer für den Aufbau einer Stiftung gewinnen sollen, was aber wohl nicht passierte. Deswegen hat Engel bereits erklärt, die erhaltene Summe von rund 40.000 Euro integral zurückzuzahlen.

Keine kriminelle Handlung

Der CSV-Präsident weist den Vorwurf, eine kriminelle Handlung begangen zu haben, zurück und will auf dem digitalen Nationalkongress am 24. April für eine zweite Amtszeit kandidieren. In der Klage sieht er vor allem einen Versuch der Fraktion, ihn loszuwerden. Das Verhältnis zwischen Präsident und Fraktion ist seit dessen Wahl am 26. Januar 2019 angespannt, weil die Parlamentarier lieber ihren Abgeordnetenkollegen Serge Wilmes an der Parteispitze gesehen hätten.

Es stellt sich tatsächlich die Frage, ob das Vertragsverhältnis zwischen Engel mit dem Freundeskreis nicht bereits seit Längerem einem Großteil der Abgeordneten bekannt war und nur auf einen taktisch guten Moment gewartet wurde, um die Bombe platzen zu lassen.

Um 10 Uhr wird Engel weitere Erklärungen zu den Vorwürfen abgeben.

