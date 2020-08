Er habe sich für seinen Steuervorstoß entschuldigt; nun müsste die Zukunft zeigen, ob er noch den nötigen Rückhalt habe.

Frank Engel entschuldigt sich bei CSV-Nationalvorstand

Marc SCHLAMMES Er habe sich für seinen Steuervorstoß entschuldigt; nun müsste die Zukunft zeigen, ob er noch den nötigen Rückhalt habe. Mit diesen Worten resümiert CSV-Parteichef Frank Engel den Nationalvorstand vom Dienstagabend.

Es ist der nächste Alleingang von Frank Engel. Nach dem Nationalvorstand vom Dienstagabend steht der CSV-Parteichef nicht allen Medien Rede und Antwort, sondern gewährt RTL und 100,7 erst einmal die Exklusivität.

Entschuldigung Ja, Rückhalt Jein

Er habe den Mitgliedern des Nationalvorstandes erklärt, dass es nicht seine Absicht gewesen sei, sie mit seinen steuerlichen Vorstößen in eine Situation zu manövrieren, mit der sie sich nicht als CSV-Mitglieder identifizieren können, resümiert Engel bei RTL seine Entschuldigung, die angenommen worden sei.

CSV: Partei widerspricht ihrem Präsidenten CSV-Präsident Frank Engel hat sich für eine Vermögenssteuer respektive für eine Erbschaftssteuer in direkter Linie ausgesprochen. Das Pikante daran: Der Rest der Partei war nicht informiert und lehnt den Vorschlag ab.

Die Entschuldigung sei angenommen worden - ob sie auf lange Sicht reiche, künftig über den nötigen Rückhalt als Parteipräsident zu verfügen, müsse die Zukunft zeigen, so Engel weiter, der sich dazu kein eindeutiges Ja entlocken lässt. Sollte er merken, dass dies nicht der Fall sei und er auf einer Schiene unterwegs sei, die nicht dem Mehrheitsweg seiner Partei entspreche, stelle sich für ihn die Vertrauensfrage.

Erst einmal will die CSV nun „intensive inhaltliche Debatten“ führen. Bei der nächsten Sitzung des Nationalvorstandes am 14. September will Frank Engel Vorschläge zu Arbeitsgruppen unterbreiten; ohne sich unter Druck setzen zu lassen, könnten bis zum Parteitag am 17. Oktober bereits erste Ergebnisse vorliegen. Diese inhaltliche Arbeit sei in jedem Fall die Fortsetzung der unter seiner Federführung initiierten regionalen Konferenzen, die die CSV vor einem Jahr abhielt und die in einem Themenkongress mündeten, so Engel.

„Larifari-Politik“

Diese inhaltliche Arbeit sei für Engel auch aufgrund der Corona-Krise und ihrer Folgen notwendig; mit Blick auf deren soziale Auswirkungen sieht er auch seine Partei, die das „S“ im Namen trägt, in der Pflicht. Vor diesem Hintergrund seien seine Ideen zur Erbschafts- und Vermögenssteuer zu verstehen.

Und sie seien von der intensiven Sorge über den budgetären Zustand getragen, in dem Blau-Rot-Grün das Land der kommenden Regierung überlasse. Die drohende Schieflage sei auch das Ergebnis einer „Larifari-Politik ohne soziale Selektivität“, kritisiert der CSV-Chef die Politik der Bettel-Regierung.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.