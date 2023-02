Der Verteidigungsminister blickt knapp ein Jahr nach Beginn der Kampfhandlungen auf die aktuelle Situation in der Ukraine.

Télécran-Interview

François Bausch: „Ich war nie Pazifist“

Der Verteidigungsminister blickt knapp ein Jahr nach Beginn der Kampfhandlungen auf die aktuelle Situation in der Ukraine.

(LW) - Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) hält Waffenlieferungen an die Ukraine für alternativlos. „Die Ukraine muss sich verteidigen können“, sagt Bausch im Interview mit dem „Télécran“. „Dieser Krieg wird irgendwann zu Ende gehen, und die Verhandlungen müssen so ablaufen, dass der Ukraine nicht irgendetwas diktiert wird, sondern dass sie erhobenen Hauptes am Verhandlungstisch sitzt.“

Im „Télécran“ äußert sich der 66-Jährige auch über seine persönliche Einstellung zu Waffenlieferungen. Er selbst sei „nie Pazifist“ gewesen, betont Bausch: „Ich bin gegen Aufrüstung gewesen in den 80er-Jahren, die zum Ziel hatte, Russland in die Knie zu zwingen. Das habe ich als gefährliche Logik empfunden. Aber das hatte nichts mit Pazifismus zu tun.“ Ein Volk müsse das Recht haben, sich gegen einen Unterdrücker zu wehren, „auch mit Waffengewalt“.



Dem Verteidigungsminister zufolge befindet sich der Ukraine-Krieg in einer entscheidenden Phase. Die nächsten Monate seien sehr bedeutend. „Wir hoffen alle, dass bis zum Sommer eine Brücke zwischen den Konfliktparteien gefunden wird und wir in einen Dialogprozess treten können, in Friedensvertragsverhandlungen.“

Lesen Sie das vollständige Interview mit François Bausch sowie weitere Themen in der aktuellen Télécran-Ausgabe Nr. 8/2023. Hier können Sie den „Télécran“ abonnieren.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.