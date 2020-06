Fragwürdiger Auftritt von Henri Kox: Im Westen nichts Neues

Henri Kox (Déi Gréng) trat vergangene Woche vor die Presse, um Dinge mitzuteilen, die längst bekannt und von geringer Bedeutung sind, angesichts der großen Herausforderung, die es im Wohnungsbaubereich zu meistern gilt.

Der Wohnungsbauminister steht in der Bekämpfung der Pandemie nicht an vorderster Front. Im Gegenteil. Er ist in seinem Arbeitsflow – abgesehen von der Umstellung auf digitale Meetings und den fehlenden direkten Kontakt zu seinen Mitarbeitern – nicht gestört.

Da niemand nirgendwohin gehen durfte, Einweihungen, Richtfeste, Spatenstiche, Baustellenbesichtigungen und alle sonstigen Verpflichtungen, die ein Minister in der Regel zu bewältigen hat, weggefallen sind, blieb Henri Kox (Déi Gréng) also mehr Zeit, sich seinen politischen Baustellen zu widmen, an Reformen zu arbeiten und die Dinge im Wohnungsbau voranzubringen ...