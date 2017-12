(BB) - Als angehender Vater hatte sich Olivier bereits gefreut: Mit dem neuen Pappe-Congé erhält er 10 Tage Urlaub anlässlich der Geburt seines Kindes. Anfang Februar soll der Kleine voraussichtlich zur Welt kommen. Olivier wollte seinem Arbeitgeber Bescheid sagen, um den Urlaub entsprechend anzumelden. Doch dann zeigte sich: So einfach ist es nicht.

Mit dem neuen Gesetz über Sonderurlaubstage für die Familien, das zum 1. Januar 2018 in Kraft tritt, stehen den Vätern neuerdings 10 Tage Urlaub zu. Allerdings: Das Gesetz sieht eine besondere Klausel vor. Der Anspruch auf den Vaterurlaub muss dem Arbeitgeber zwei Monate vor der Geburt mitgeteilt werden. Dieser schriftlichen Mitteilung wird eine Arztbescheinigung über die voraussichtliche Entbindung beigelegt.



Weil das Gesetz zurzeit aber noch nicht in Kraft ist, können entsprechende Anfragen lediglich ab dem 1. Januar 2018 eingereicht werden. Rechnet man die gesetzliche Anmeldefrist von zwei Monaten hinzu, so greift der Pappe-Congé ab dem 1. März 2018 in vollem Umfang.



Für Olivier bedeutet das: Er wird erst ab März den längeren Vaterurlaub genießen können.



Das sagt das Arbeitsministerium



Eine Mitarbeiterin für juristische Angelegenheiten des Arbeitsministeriums erklärt auf "Wort"-Nachfrage hin: "Laut Gesetz können die 10 Tage des neuen Pappe-Congé bis zu zwei Monaten nach der Geburt genommen werden. Und das auch in einzelnen Tagen. Väter, deren Kinder im Januar oder im Februar 2018 zur Welt kommen, können also den neuen Urlaub bekommen. Wenn auch etwas zeitversetzt. Sie verlieren jedenfalls nichts."

Für Olivier hat die Sache dann doch einen Haken. Wenn sein Kind zum 1. Februar geboren wird, wird er nicht sofort nach der Geburt 10 Tage bei seiner Frau und seinem Kind verbringen können. Sein Fall zeigt: Für diese besondere Situation in den Monaten Januar und Februar 2018 sieht das Gesetz keine Sonderbestimmung vor.



Oliviers Vaterfreude ist getrübt. "Dat ass mega onfair", meint er.

Lösungen im Interesse der Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Solche Übergangsfristen sind immer ein heikles Thema, räumt die LSAP-Abgeordnete und Berichterstatterin des Gesetzes, Taina Bofferding, ein. Das Prinzip des Pappe-Congé sei aber keinesfalls in Frage gestellt. "Das neue Gesetz ermöglicht beiden Elternteilen die ersten Tage nach der Geburt mit ihrem Kind zu erleben. Es ist ein großzügiges und gutes System, und es wird auch übergreifend von den Arbeitgebern anerkannt. Demnach kann man davon ausgehen, dass es in den Betrieben Verständnis für die Situation der Familien und Lösungen im Interesse aller Beteiligten geben wird", beschwichtigt die Abgeordnete.



Dass der Vaterurlaub zunächst formell angekündigt werden muss, und das zwei Monate im voraus, war Teil der Verhandlungen zwischen dem Ministerium und den Patronatsvertretern. Die Arbeitgeber hatten sich für einen geregelten Rahmen ausgesprochen, so dass sie sich frühzeitig auf Urlaubswünsche einstellen können.



Der Staat übernimmt seinerseits die Kosten für den erweiterten Pappe-Congé, und das mit rund zwölf Millionen Euro. So werden die zwei ersten Tage des Sonderurlaubs vom Arbeitgeber getragen, und der Staat kommt für die weiteren acht Tage auf.