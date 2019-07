Fragen über Fragen

927 Mal hakten die Abgeordneten in der vergangenen Session bei der Regierung schriftlich nach.

Als Organ der Legislative ist es der Auftrag der Abgeordneten, die Arbeit der Regierung zu kontrollieren. Um diese Aufgabe erfüllen zu können, stehen den Parlamentariern eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung. Neben Motionen, Resolutionen, Interpellationen oder der Konsultationsdebatte erfreut sich besonders die parlamentarische Anfrage großer Beliebtheit bei den Abgeordneten.



So haben die 60 Abgeordneten in der gerade beendeten Session, also zwischen Dezember 2019 und Juli 2019, insgesamt 927 parlamentarische Anfragen an die Regierung gerichtet ...