Am Freitag hat nach längerer Pause die "Fridays for Future"-Bewegung wieder eine Kundgebung abgehalten - in Luxemburg und weltweit. Was denken Sie mittlerweile von der Bewegung?

Frage des Wochenendes: Fridays for Future

