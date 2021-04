Premier Bettel hat angekündigt, dass AstraZeneca an "Freiwillige" zwischen 30 und 55 Jahren verimpft werden soll. Eine Frage an Mitglieder dieser Altersgruppe: Ist das was für Sie?

Frage des Wochenendes: AstraZeneca

