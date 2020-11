Am Freitag wurden neue Hilfen bekannt gegeben, die Unternehmen in der Corona-Krise unterstützen sollen. Mussten sie wegen der Pandemie bereits in irgendeiner Form staatliche Hilfen beantragen?

Frage des Wochenendes

Am Freitag wurden neue Hilfen bekannt gegeben, die Unternehmen in der Corona-Krise unterstützen sollen. Mussten sie wegen der Pandemie bereits in irgendeiner Form staatliche Hilfen beantragen?





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.