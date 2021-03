Frage des Tages: "Das Grüne Zertifikat"

Ilia Yefimovich/dpa

ARCHIV - 26.02.2021, Israel, Tel Aviv: Ein israelischer Mann hält ein Smartphone in der Hand, auf dem der sogenannte "Grüne Pass" abgebildet ist. In einem Versuch, aus den Corona-Maßnahmen zur Normalität zurückzukehren, hat die israelische Regierung damit begonnen, Zertifikate an Menschen auszugeben, die vollständig geimpft sind. Der "Grüne Pass" wird benötigt, um bestimmte Orte zu betreten und an bestimmten Aktivitäten teilzunehmen. (Zu dpa "Fußballfans kehren in Israels Stadien zurück - Impfung ist aber nötig") Foto: Ilia Yefimovich/dpa +++ dpa-Bildfunk +++